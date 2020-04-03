擴大台灣參與全球舞台 台美外交高層舉行虛擬論壇討論

美國在台協會（AIT）今天表示，AIT和美國國務院、台灣外交部等單位上個月底舉行虛擬論壇，討論如何擴大台灣在全球舞台的參與。

AIT今天發布新聞稿表示，AIT、美國國務院、駐美國台北經濟文化代表處，以及台灣外交部的高階官員3月31日召開一場虛擬論壇，討論如何擴大台灣在全球舞台上的參與。

AIT表示，本次的討論聚焦於建立相關論壇，與世界各國分享台灣對抗新冠病毒疫情的成功經驗，以及備受國際讚譽的「台灣模式」，與會者也討論到恢復台灣在世界衛生大會觀察員身份上所進行的努力，以及讓台灣與世界衛生組織透過其他途徑，建立更緊密的協調。

AIT表示，會議與會者包括AIT處長酈英傑、美國國務院國際組織局代理助理國務卿普萊爾（Pam Pryor）、美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助理國務卿克夏大使（Atul Keshap）、美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）、美國國際組織局副助理國務卿庫克（Nerissa Cook）、駐美國台北經濟文化代表處代表高碩泰、外交部政務次長謝武樵，以及外交部國際組織司司長陳龍錦。

AIT表示，美國和台灣近來宣布強化合作機制，共同防止新冠肺炎的傳播，「與台灣及理念相近的國家共同拓展台灣的國際參與，是這項努力的重要環節」；台灣擁有蓬勃發展的民主體制，也是一股良善的力量，若能更加瞭解「台灣模式」，以及台灣帶給國際社會的慷慨貢獻和專業知識，世界各國將能獲益良多。