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北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

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影／觀光局長已自請處分 林佳龍承諾:有人要負起責任!

聯合報 / 記者 陳煜彬 游昌樺 台北即時報導
交通部長林佳龍3日上午視察松機跑道，對交通部觀光局主祕兒爆特權接機事件表示，這裡面確有疏失，是刻意隱瞞還是因為溝通不良，造成資訊落差甚至錯誤，交通部會在釐清之後，進一步追究責任。記者陳煜彬攝影
交通部長林佳龍3日上午視察松機跑道，對交通部觀光局主祕兒爆特權接機事件表示，這裡面確有疏失，是刻意隱瞞還是因為溝通不良，造成資訊落差甚至錯誤，交通部會在釐清之後，進一步追究責任。記者陳煜彬攝影

觀光局機場接待爆出特權接機且讓無辜的人染疫，風波持續延燒，交通部長林佳龍3日上午視察松機跑道整建後受訪表示，這裡面確有疏失，是刻意隱瞞還是因為溝通不良，造成資訊落差甚至錯誤，交通部會在釐清之後，進一步追究責任。林佳龍指出，此事已由政務次長王國材組成調查小組，觀光局長周永暉也自請處分。林佳龍強調，希望無端受感染的人，要讓他們能放下心，有人要負起責任，至於究責程度會依據調查的事實而定。

而這幾天清明連假，不少景點湧現大量人潮，會不會成為防疫破口？林佳龍表示，對觀光可以維持一定能量，但要做好自主健康防護，進出人潮眾多地方，還是要戴口罩，也可以慎選時間，不一定要擠在連假。

林佳龍 連假 觀光局

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