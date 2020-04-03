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赦扁、制憲雙戰場 獨派再給蔡英文出難題

聯合報 / 記者周佑政
獨派大老辜寬敏創立的台灣制憲基金會近期悄悄啟動「制憲」連署，目標鎖定明年8月交付公投。圖／報系資料照片
獨派大老辜寬敏創立的台灣制憲基金會近期悄悄啟動「制憲」連署，目標鎖定明年8月交付公投。圖／報系資料照片

蔡英文總統即將展開第二任期，民進黨內「赦扁」聲浪再度來襲，民進黨立委蔡易餘提案修正「會計法」，被視為特赦前總統陳水扁的敲門磚。另一方面，獨派催生「台灣新憲法」也成為現在進行式，由獨派大老辜寬敏創立的台灣制憲基金會近期悄悄啟動「制憲」連署，目標鎖定明年8月交付公投。獨派再次出招，就看蔡總統如何接招。

民進黨立委蔡易餘日前提出「會計法」修正草案，盼將國務機要費除罪化，蔡易餘接下來還可能提案修正「赦免法」，賦予總統特赦尚未定讞案件權力，替赦扁全力加速。蔡總統即將回鍋黨主席，7月登場的民進黨全代會，也不排除有赦扁相關提案。

更多內容請見【聯合報專區】

【綠營卡位戰3】赦扁、制憲聲浪逼近 蔡總統如何接招？

去年總統立委大選期間，陳水扁高調輔選，甚至還到各地「開講」，挑戰保外就醫的「四不原則」，蔡英文總統連任後，黨內赦扁聲浪再起。圖／報系資料照片
去年總統立委大選期間，陳水扁高調輔選，甚至還到各地「開講」，挑戰保外就醫的「四不原則」，蔡英文總統連任後，黨內赦扁聲浪再起。圖／報系資料照片

民進黨 蔡易餘 特赦

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