火場出生入死 消防員爭權益竟被連記「42支申誡」秋後算帳

徐國堯乍看似廟門口的金剛力士、哼哈二將，神色間染股剛毅。他坦言，自己個性中是有點固執，對不公平的事情很執著。

作為一名消防員，徐國堯未必有崇高的理想，卻是往火裡去、水裡去的人﹔走出學校大門，參與第一場救災便是921大地震，在倒塌的台北東星大樓中搜救。

「印象很深刻，從沒見過那樣的場景。」他回憶自己被吊掛進入殘樓中，冒著餘震、二度倒塌的風險，逐層搜尋生還者。此後，無論是八八風災、高雄氣爆等，他都沒有缺席。「參加太多了！」

最深的記憶則是汐止東方科學園區大樓火警，延燒43個小時，創下台灣火警史上最長紀錄。「4棟（大樓）全部燒完，真的是非常壯觀。」

然而始料未及的是，面對天災人禍，徐國堯的消防生涯裡，最可怕的敵人不是別人，竟是高雄市政府。

2012年8月31日，針對消防員人力不足、工時過長，徐國堯在高雄舉辦台灣首場消防員爭取權益的遊行。

他表示，不但事前被消防局警告，事後則是一一被指認，誰要是出席遊行，不是被調動，就是考績打乙等等。徐國堯亦沒有好日子過。

徐因「業務需求」被調動到山上的單位，高雄市消防局並在2014年6、7月的短時間內，針對徐在2010年至2013年間的行為，一口氣記下2支大過、6支小過跟6支申誡，共42支申誡，達到公務人員免職標準。

徐國堯不服氣，除了提出訴訟，也先後針對公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，以及他的免職案聲請釋憲。

徐失業後，先是在父親的鐵工廠幫忙，現在則從事保險業。問他有沒有後悔說出實話，小蝦米對抗大鯨魚？他只說；「我很不爽！」認為政府怎麼可以整他整到讓他沒有飯吃。他不甘心，堅持要拿回自己的權益。

大法官則在去年11月29日做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反「憲法」服公職權及健康權，相關機關應於3年內修正。但對於徐的免職案，還沒有結果。