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新竹「吹哨者」公務員被清算 立委批：誰還敢來跳出來揭弊

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
前公務員戴立紳主動揭弊，卻被新竹縣政府免職。他曾與民間司法改革基金會共同舉辦記者會，主張應在相關修法中納入「戴立紳條款」，增加溯及既往的規定，然而修法至今仍未通過 （圖／聯合報資料照）
前公務員戴立紳主動揭弊，卻被新竹縣政府免職。他曾與民間司法改革基金會共同舉辦記者會，主張應在相關修法中納入「戴立紳條款」，增加溯及既往的規定，然而修法至今仍未通過 （圖／聯合報資料照）

假如有人在公部門內見到不公不義，他會願意發聲檢舉嗎？曾任職於新竹縣家畜疾病防治所，戴立紳當時作為一名公務員，即是耐不住良心煎熬，公開他在部門內被要求做假帳，甚至公費私用等，雖因勇於檢舉而免除刑責，卻被新竹縣政府核定「免職」，且「永不任用」。時代力量立委邱顯智質疑，如此一來還有誰敢跳出來揭弊？

行政院在去年通過「揭弊者保護法」草案，送立法院審議，另包括前民進黨立委鍾孔炤等亦提出相關草案，但新國會已然展開，因「屆期不延續」的關係，針對吹哨者、揭弊者等保護及鼓勵的立法必須從零開始。

邱顯智表示，多年來吹哨者的權益並沒有得到保護，公部門也沒有學乖。他舉例，台鐵去年爆出有司機員利用ATP在進站號誌機的寬限值漏洞慣性超速，在12天內超速8次，甚至有司機員利用系統寬限值，未遵守黃燈號誌，降速至60公里以下，以時速90公里開往車站，但超速司機僅被要求接受教育訓練，提出檢舉的台鐵人員卻要被懲處。

而相關情況在民間私人公司也屢見不鮮。例如，前時代力量立委黃國昌亦舉行記者會，當初揭發永豐金涉及鼎興牙材詐貸案的李小姐在會中表示，她被永豐金秋後算帳，揭弊後反被提出告訴。永豐金則回應，李小姐涉嫌違背職務下載以及列印公司機密文件，所以向司法機關報案，並稱任何違法行為不能以揭弊者自居無限上綱。

而桃園元山蛋品涉嫌回收變質、發霉的黑心雞蛋再製變賣，2018年8月經公司人員檢舉，業者雖被裁處罰金，但檢舉者卻因此失業，甚至提出檢舉後9個月才拿到檢舉獎金10萬元。檢舉者雖按照「桃園市檢舉違反食品衛生法案件獎勵辦法」可經業者裁處罰鍰確定並收到罰鍰後，按比例獲得獎金，但業者可提訴願、行政訴訟，檢舉者必須等到行政程序走完才能領得獎金，中間的生計壓力，全部得自行負責。

邱顯智批評，在沒有吹哨者保護制度之下，不但吹哨者得獨自面對揭弊後的龐大壓力，包括失業，甚至公私部門的報復，時代力量已提出「公益揭發保護法」草案，希望朝野能夠接棒支持，完成上一屆國會的未盡之功。

他並表示，時代力量版本兼顧保護及鼓勵性質，是以專法保護揭發人，範圍涵蓋公私部門，同時鼓勵公務員揭弊後可再任公職，並給予勞工若因此被終止契約，有資遣費請求權；檢舉獎金也設定在罰金，或沒收財產總額的一成。

時代力量 邱顯智 新竹

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