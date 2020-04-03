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陳時中稱特定人不違規 內政部小編示範保持距離愛同事

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
內政部臉書昨天以逗趣的方式示範社交距離。圖/取自內政部臉書
內政部臉書昨天以逗趣的方式示範社交距離。圖/取自內政部臉書

行政院長蘇貞昌昨天親率各部會首長開記者會，但除了交通部長林佳龍，在台上「排排坐」的首長都沒有戴口罩，被質疑與疫情中心的保持「社交距離」規範不合。衛福部長陳時中解釋，在場的部會首長都不是非特定人士，天天一起開會，沒有戴口罩不違反規定，引發質疑。

諷刺的是，內政部臉書粉絲團小編昨天也貼文示範社交距離，強調在公共場所保持社交距離，室內維持至少1.5公尺，室外維持至少1公尺，若無法保持距離，請戴上口罩安全防疫。小編還在圖文上寫下，「保持1.5公尺社交距離，也要愛你的同事唷。」與陳時中「特定人士」不違規的說法明顯不同。

內政部貼文表示，連假開心放，但也要記得做好防疫，在公共場所保持社交距離，室內維持至少1.5公尺，室外維持至少1公尺，若無法保持距離，請戴上口罩安全防疫，也提醒大家要勤用肥皂洗手，搭乘大眾運輸要戴口罩，「保護自己，也保護你愛的人！」

貼文也釣出屏東縣長潘孟安貼圖回應，表示也可以用屏東的農產當作比例尺，潘孟安在圖中用鳳梨、香蕉、紅龍果和牛蒡當作比例尺示範社交距離，也提醒大家若無法維持距離，就要戴上口罩。

屏東縣長潘孟安回覆內政部臉書貼文，用屏東農產示範社交距離。圖/取自內政部臉書
屏東縣長潘孟安回覆內政部臉書貼文，用屏東農產示範社交距離。圖/取自內政部臉書

社交距離 口罩 屏東縣

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