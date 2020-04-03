研究: 強制施打卡介苗的國家 新冠肺炎死亡人數較少

彭博資訊報導，一項新研究發現，強制接種卡介苗的國家，死於新冠肺炎的人數較少。

日前張貼在醫學論文預印本平台medRxiv網站的初步研究顯示，強制公民施打卡介苗的國家，與新冠肺炎確診和死亡人數較少的國家之間存在相關性。

儘管只是有相關性，但至少已有六個國家的臨床醫師正在試驗讓第一線醫護和長者施打卡介苗，觀察是否確實對新冠病毒具有一定程度的防護能力。

該研究的第一作者、紐約理工大學助理教授奧塔祖（Gonzalo Otazu）發現日本的新冠肺炎死亡病例數很低後便開始分析。日本是中國大陸之外最早爆出確診病例的國家，但未像許多其他國家採取封鎖措施。

奧塔祖說，他知道以前的研究顯示，卡介苗不僅能抵抗結核菌，還能抵禦其他類型的傳染病。因此，他的團隊整理哪些國家有廣泛的卡介苗接種政策以及何時開始實施，然後比較新冠肺炎的確診和死亡人數，發現之間的相關性很強。

在新冠肺炎病例數眾多的高收入國家中，美國和義大利僅建議可能有風險的人施打卡介苗，德國、西班牙、法國和英國曾實施注射卡介苗政策，但幾十年前已終止。

奧塔祖說，病毒起源地中國也有施打卡介苗政策，但1976年前未嚴格執行。反觀已設法控制住疫情的國家，包括日本和南韓，皆有普遍施打卡介苗政策。

奧塔祖表示，已收到其他專家的評論，正著手第二版研究，以解決他們的部分疑慮。奧塔祖已將研究提交給《公共衛生尖端》（Frontiers in Public Health）期刊，以供正式審核。