快訊

捐口罩對台灣有幫助嗎？ 網友提這關鍵：重點不在外交

梅根重返演藝圈首作品被譙做作 逼哈利快點找工作？

研究: 強制施打卡介苗的國家 新冠肺炎死亡人數較少

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
最新研究發現，強制接種卡介苗的國家，死於新冠肺炎的人數較少。美聯社
最新研究發現，強制接種卡介苗的國家，死於新冠肺炎的人數較少。美聯社

彭博資訊報導，一項新研究發現，強制接種卡介苗的國家，死於新冠肺炎的人數較少。

日前張貼在醫學論文預印本平台medRxiv網站的初步研究顯示，強制公民施打卡介苗的國家，與新冠肺炎確診和死亡人數較少的國家之間存在相關性。

儘管只是有相關性，但至少已有六個國家的臨床醫師正在試驗讓第一線醫護和長者施打卡介苗，觀察是否確實對新冠病毒具有一定程度的防護能力。

該研究的第一作者、紐約理工大學助理教授奧塔祖（Gonzalo Otazu）發現日本的新冠肺炎死亡病例數很低後便開始分析。日本是中國大陸之外最早爆出確診病例的國家，但未像許多其他國家採取封鎖措施。

奧塔祖說，他知道以前的研究顯示，卡介苗不僅能抵抗結核菌，還能抵禦其他類型的傳染病。因此，他的團隊整理哪些國家有廣泛的卡介苗接種政策以及何時開始實施，然後比較新冠肺炎的確診和死亡人數，發現之間的相關性很強。

在新冠肺炎病例數眾多的高收入國家中，美國和義大利僅建議可能有風險的人施打卡介苗，德國、西班牙、法國和英國曾實施注射卡介苗政策，但幾十年前已終止。

奧塔祖說，病毒起源地中國也有施打卡介苗政策，但1976年前未嚴格執行。反觀已設法控制住疫情的國家，包括日本和南韓，皆有普遍施打卡介苗政策。

奧塔祖表示，已收到其他專家的評論，正著手第二版研究，以解決他們的部分疑慮。奧塔祖已將研究提交給《公共衛生尖端》（Frontiers in Public Health）期刊，以供正式審核。

新冠肺炎 義大利 疫情

延伸閱讀

另類快速檢測？「拉麵味道變淡了」日男食出乾坤拯救自己

當年抗煞小兵 17年後搖身指揮官築起防疫堡壘

談大陸與西方應對新冠肺炎 胡錫進讚：大陸靠譜

金塊結束14天居家隔離 染疫者已無症狀

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

火架上的國民黨 貨架上的江啟臣

國民黨主席江啟臣以中興少主之姿於3月9日風光上任。但這段時間以來，堂堂藍色少主竟一度言指「九二共識」已舊，並稱國民黨的兩岸論述應更「貼近民意」，一度絕口不提九二共識、棄「一中」核心，而訴諸兩岸應「求同存異」，並主張國民黨「擱置政治、主權爭議，以展開功能交流」的理念、精神不變。

陳時中稱特定人不違規 內政部小編示範保持距離愛同事

行政院長蘇貞昌昨天親率各部會首長開記者會，但除了交通部長林佳龍，在台上「排排坐」的首長都沒有戴口罩，被質疑與疫情中心的保...

研究: 強制施打卡介苗的國家 新冠肺炎死亡人數較少

彭博資訊報導，一項新研究發現，強制接種卡介苗的國家，死於新冠肺炎的人數較少。

行政院核准40億紓困弱勢 87萬人受惠每人加發4500元

行政院今宣布追加特別預算1.05兆紓困，其中40億將加碼弱勢津貼，針對原先就已給予常規性補助的身障人士、中低收入戶老人、...

帛琉：防疫向世界求援 只有台灣來救

新冠肺炎疫情蔓延全球，友邦帛琉駐聯合國常任代表歐萊．鄔露彤推文表示，帛琉向全球求援，除了台灣，沒有其他國家回應，她稱讚台...

電影、表演藝術業苦撐！藝文紓困2.0預算提高至52.2億

新冠疫情全面衝擊，行政院今宣布第2階段擴大紓困振興方案，其中文化部「藝文紓困2.0」再新編列37.2億元特別預算，加上第...

影／蔡英文難忘防疫除夕夜 最怕接陳時中電話

蔡英文總統今上午視察指揮中心，聆聽簡報後，對指揮中心全體工作人員發表談話，並致贈芭樂禮盒，呼籲工作人員先照顧好自身健康。...

香港今日新增37名病例 累計確診破八百

香港今日確診新冠肺炎病例有37例，其中30例有外國旅遊史，累計香港確診病例破八百，達802例。

政府紓困加碼 藍黨團籲直接發放現金

行政院會拍板新冠肺炎相關紓困條例修正案追加2100億元，補助各行各業，總金額達1兆500億元。國民黨立法院黨團今天呼籲，...

移送陳家欽遭北檢退回 徐國勇：依法辦理

警政署長陳家欽因人事任用爭議，遭內政部函送北檢，後遭退回。內政部長徐國勇今天受訪對此表示，不予討論，依法辦理

第二階段紓困啟動 蘇貞昌：財經部會每日開記者會說明

行政院今拍板紓困預算加碼，並說明第二階段紓困方案。行政院長蘇貞昌也在臉書上表示，以後，財經部會也要每天開記者會，向人民說...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診人數已超過100萬例 超過5萬人喪命

影／救救義大利！奉獻半世紀義籍老神父淚求台灣救家鄉

案336女社區保全確診 陳時中：高度關注感染源不明個案

帛琉：防疫向世界求援 只有台灣來救

新增10例3腹瀉、1腹痛 醫師：腹瀉恐是轉重症指標

台灣捐國際千萬口罩 台大醫施景中感動：善意會回到自己身上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。