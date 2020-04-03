快訊

【總編開箱】誰是陳時中「保持距離」的非特定人士？

防堵新冠肺炎疫情由境外「倒灌」 大陸這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首長彼此不必保持社交距離？ 朱學恒：親如家人？

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
昨天各部會首長近距離排排坐，除了交通部長林佳龍（中），其他人未戴口罩。記者邱德祥／攝影
昨天各部會首長近距離排排坐，除了交通部長林佳龍（中），其他人未戴口罩。記者邱德祥／攝影

行政院長蘇貞昌昨天率各部會首長舉行記者會說明第二波紓困方案，現場官員只有交通部長林佳龍戴口罩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，社交距離是針對公共場所非特定者接觸，在場的部會首長都不是非特定人士。宅神朱學恒在「朱學恒的阿宅萬事通事務所」粉專表示，「見鬼啦，我都不知道我國的部會首長這麼親如家人、相知相惜，清楚知道彼此健康狀態啊！」

朱學恒說，行政院長蘇貞昌不知道內政部長要法辦警政署長，內政部長也不知道立法院長被恐嚇，各部會也不知道交通部長是不是接觸過觀光局官員。

他說，所謂「特定人」，指的是平常生活在一起，了解對方的旅遊史、作息史，可以清楚得知彼此健康狀態的人。「想不到呀想不到」，原來各部會首長相聚一堂，可以不用社交距離，也不用戴口罩，「是因為他們是特定人哇！」

陳時中昨天說，社交距離規範非特定人士在公共場合，在場的部會首長都不是非特定人士，天天一起開會，所以沒有戴口罩並不違反規定。

社交距離 口罩 朱學恒

延伸閱讀

誰是陳時中「保持距離」的非特定人士？

每天向國人報告…蘇要龔明鑫當「紓困陳時中」

首長沒戴口罩 陳時中：特定人不需戴

陳時中：若要外出 踏青更勝室內娛樂

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

首長彼此不必保持社交距離？ 朱學恒：親如家人？

行政院長蘇貞昌昨天率各部會首長舉行記者會說明第二波紓困方案，現場官員只有交通部長林佳龍戴口罩。中央流行疫情指揮中心指揮官...

行政院核准40億紓困弱勢 87萬人受惠每人加發4500元

行政院今宣布追加特別預算1.05兆紓困，其中40億將加碼弱勢津貼，針對原先就已給予常規性補助的身障人士、中低收入戶老人、...

帛琉：防疫向世界求援 只有台灣來救

新冠肺炎疫情蔓延全球，友邦帛琉駐聯合國常任代表歐萊．鄔露彤推文表示，帛琉向全球求援，除了台灣，沒有其他國家回應，她稱讚台...

電影、表演藝術業苦撐！藝文紓困2.0預算提高至52.2億

新冠疫情全面衝擊，行政院今宣布第2階段擴大紓困振興方案，其中文化部「藝文紓困2.0」再新編列37.2億元特別預算，加上第...

影／蔡英文難忘防疫除夕夜 最怕接陳時中電話

蔡英文總統今上午視察指揮中心，聆聽簡報後，對指揮中心全體工作人員發表談話，並致贈芭樂禮盒，呼籲工作人員先照顧好自身健康。...

香港今日新增37名病例 累計確診破八百

香港今日確診新冠肺炎病例有37例，其中30例有外國旅遊史，累計香港確診病例破八百，達802例。

政府紓困加碼 藍黨團籲直接發放現金

行政院會拍板新冠肺炎相關紓困條例修正案追加2100億元，補助各行各業，總金額達1兆500億元。國民黨立法院黨團今天呼籲，...

移送陳家欽遭北檢退回 徐國勇：依法辦理

警政署長陳家欽因人事任用爭議，遭內政部函送北檢，後遭退回。內政部長徐國勇今天受訪對此表示，不予討論，依法辦理

第二階段紓困啟動 蘇貞昌：財經部會每日開記者會說明

行政院今拍板紓困預算加碼，並說明第二階段紓困方案。行政院長蘇貞昌也在臉書上表示，以後，財經部會也要每天開記者會，向人民說...

影／缺席政院紓困記者會 徐國勇：不要想太多

內政部長徐國勇以涉嫌偽造文書將警政署長陳家欽函送北檢偵辦，「部長移送署長」，蘇貞昌動怒，也引爆民進黨政府內鬥爭議，上午行...

日本擬放寬新冠病毒感染患者出院標準 舒緩收治壓力

日本NHK報導，鑑於東京等地新冠病毒感染病例激增，日本厚生勞動省決定放寬症狀獲改善的患者的出院標準，以便醫院優先治療重症...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診人數已超過100萬例 超過5萬人喪命

案336女社區保全確診 陳時中：高度關注感染源不明個案

影／救救義大利！奉獻半世紀義籍老神父淚求台灣救家鄉

帛琉：防疫向世界求援 只有台灣來救

新增10例3腹瀉、1腹痛 醫師：腹瀉恐是轉重症指標

北部女保全染疫 同社區曾出國有症狀者將採檢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。