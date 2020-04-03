首長彼此不必保持社交距離？ 朱學恒：親如家人？

行政院長蘇貞昌昨天率各部會首長舉行記者會說明第二波紓困方案，現場官員只有交通部長林佳龍戴口罩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，社交距離是針對公共場所非特定者接觸，在場的部會首長都不是非特定人士。宅神朱學恒在「朱學恒的阿宅萬事通事務所」粉專表示，「見鬼啦，我都不知道我國的部會首長這麼親如家人、相知相惜，清楚知道彼此健康狀態啊！」

朱學恒說，行政院長蘇貞昌不知道內政部長要法辦警政署長，內政部長也不知道立法院長被恐嚇，各部會也不知道交通部長是不是接觸過觀光局官員。

他說，所謂「特定人」，指的是平常生活在一起，了解對方的旅遊史、作息史，可以清楚得知彼此健康狀態的人。「想不到呀想不到」，原來各部會首長相聚一堂，可以不用社交距離，也不用戴口罩，「是因為他們是特定人哇！」

陳時中昨天說，社交距離規範非特定人士在公共場合，在場的部會首長都不是非特定人士，天天一起開會，所以沒有戴口罩並不違反規定。