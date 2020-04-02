快訊

英相強生染新冠肺炎一周後仍有症狀 將繼續隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，2017年曾為鼓勵照顧者獻唱「愛不孤單」，家總盼該首曲子也能在此次疫情中，鼓勵國人，團結一起對抗疫情。圖／擷取自youtube
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，2017年曾為鼓勵照顧者獻唱「愛不孤單」，家總盼該首曲子也能在此次疫情中，鼓勵國人，團結一起對抗疫情。圖／擷取自youtube

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則被網友挖出陳時中曾在二年前為照顧者獻聲「愛不孤單」，雖然指揮官未在歌曲中獨唱，但網友不斷敲碗，希望可以在此次疫情中，聽見指揮官溫暖的歌聲。

家庭關懷總會2017年邀請衛福部長陳時中錄製「愛不孤單」MV，同時金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后彭佳慧等歌手也一起獻唱，替照顧者加油；2020年，全球皆籠罩在新冠肺炎的疫情陰霾中，家總的這支原本是替照顧者加油的歌曲，也希望能鼓勵國人團結對抗疫情。

我國新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心近期呼籲國人減少出門，家總表示，減少外出的建議，常常會使長輩增加焦慮感，也使照顧者增加照顧壓力。

家總呼籲，家庭照顧者面對疫情，除了要照顧好家人，也要照顧好自己，平時應落實勤洗手、少接觸等防疫習慣外，可藉由栽種植物、線上收看「照顧電視台」節目等方式，適時轉移對於疫情的注意力。

此外，最重要的是注意身心變化，並接納情緒，在疫情期間，容易因外在因素產生易怒、煩躁、害怕、恐慌等各種負面情緒，甚至可能導致睡不好、胃口差、頭痛等各種身體狀態。

對此，家總也提出建議，鼓勵照顧者覺察這些情緒和身體反應，並允許存在及學習接納，適時運用「聽音樂」、「深呼吸」、「運動」、「轉念」來協助放鬆與安定身心，也可透過照顧者專線0800-507-272尋求專業人員的支持和協助，讓自己和家人得以順利度過這段防疫期間。

疫情 新冠肺炎 陳時中

延伸閱讀

政院記者會僅林佳龍戴口罩惹議 陳時中釋疑

防社區感染源釀院內感染 陳時中：即起禁止探病

東南亞疫情升溫 陳時中：移工管制不排除再加嚴

領口罩全家系統出問題 陳時中：三點多可排除

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

行政院核准40億紓困弱勢 87萬人受惠每人加發4500元

行政院今宣布追加特別預算1.05兆紓困，其中40億將加碼弱勢津貼，針對原先就已給予常規性補助的身障人士、中低收入戶老人、...

帛琉：防疫向世界求援 只有台灣來救

新冠肺炎疫情蔓延全球，友邦帛琉駐聯合國常任代表歐萊．鄔露彤推文表示，帛琉向全球求援，除了台灣，沒有其他國家回應，她稱讚台...

電影、表演藝術業苦撐！藝文紓困2.0預算提高至52.2億

新冠疫情全面衝擊，行政院今宣布第2階段擴大紓困振興方案，其中文化部「藝文紓困2.0」再新編列37.2億元特別預算，加上第...

影／蔡英文難忘防疫除夕夜 最怕接陳時中電話

蔡英文總統今上午視察指揮中心，聆聽簡報後，對指揮中心全體工作人員發表談話，並致贈芭樂禮盒，呼籲工作人員先照顧好自身健康。...

香港今日新增37名病例 累計確診破八百

香港今日確診新冠肺炎病例有37例，其中30例有外國旅遊史，累計香港確診病例破八百，達802例。

政府紓困加碼 藍黨團籲直接發放現金

行政院會拍板新冠肺炎相關紓困條例修正案追加2100億元，補助各行各業，總金額達1兆500億元。國民黨立法院黨團今天呼籲，...

移送陳家欽遭北檢退回 徐國勇：依法辦理

警政署長陳家欽因人事任用爭議，遭內政部函送北檢，後遭退回。內政部長徐國勇今天受訪對此表示，不予討論，依法辦理

第二階段紓困啟動 蘇貞昌：財經部會每日開記者會說明

行政院今拍板紓困預算加碼，並說明第二階段紓困方案。行政院長蘇貞昌也在臉書上表示，以後，財經部會也要每天開記者會，向人民說...

影／缺席政院紓困記者會 徐國勇：不要想太多

內政部長徐國勇以涉嫌偽造文書將警政署長陳家欽函送北檢偵辦，「部長移送署長」，蘇貞昌動怒，也引爆民進黨政府內鬥爭議，上午行...

日本擬放寬新冠病毒感染患者出院標準 舒緩收治壓力

日本NHK報導，鑑於東京等地新冠病毒感染病例激增，日本厚生勞動省決定放寬症狀獲改善的患者的出院標準，以便醫院優先治療重症...

特別預算加碼1500億 柯建銘：最快5月初預算通過

行政院今加開臨時院會，通過紓困特別條例修正案，將特別預算規模從600億元提升至2100億元。民進黨立院黨團總召柯建銘表示...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙死亡人數破萬！印度追蹤9000名宗教教徒

案336女社區保全確診 陳時中：高度關注感染源不明個案

西部唯一淨土淪陷！嘉義縣第1例新冠確診 消防員載送壓力大不敢回家

嘉義縣出現新冠肺炎確診首例 西部唯一淨土不再

帛琉：防疫向世界求援 只有台灣來救

新增10例新冠確診含2名本土案例 感染源調查中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。