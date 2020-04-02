陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則被網友挖出陳時中曾在二年前為照顧者獻聲「愛不孤單」，雖然指揮官未在歌曲中獨唱，但網友不斷敲碗，希望可以在此次疫情中，聽見指揮官溫暖的歌聲。

家庭關懷總會2017年邀請衛福部長陳時中錄製「愛不孤單」MV，同時金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后彭佳慧等歌手也一起獻唱，替照顧者加油；2020年，全球皆籠罩在新冠肺炎的疫情陰霾中，家總的這支原本是替照顧者加油的歌曲，也希望能鼓勵國人團結對抗疫情。

我國新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心近期呼籲國人減少出門，家總表示，減少外出的建議，常常會使長輩增加焦慮感，也使照顧者增加照顧壓力。

家總呼籲，家庭照顧者面對疫情，除了要照顧好家人，也要照顧好自己，平時應落實勤洗手、少接觸等防疫習慣外，可藉由栽種植物、線上收看「照顧電視台」節目等方式，適時轉移對於疫情的注意力。

此外，最重要的是注意身心變化，並接納情緒，在疫情期間，容易因外在因素產生易怒、煩躁、害怕、恐慌等各種負面情緒，甚至可能導致睡不好、胃口差、頭痛等各種身體狀態。

對此，家總也提出建議，鼓勵照顧者覺察這些情緒和身體反應，並允許存在及學習接納，適時運用「聽音樂」、「深呼吸」、「運動」、「轉念」來協助放鬆與安定身心，也可透過照顧者專線0800-507-272尋求專業人員的支持和協助，讓自己和家人得以順利度過這段防疫期間。