行政院核准40億紓困弱勢 87萬人受惠每人加發4500元

行政院昨宣布追加特別預算1.05兆紓困，其中40億將加碼弱勢津貼，針對原先就已給予常規性補助的身障人士、中低收入戶老人、弱勢兒少等，此次額外加入最低生活費1.5倍以內，且家中有未滿18歲兒少者，預計有87萬人受惠，每人4500元，最快4月底撥款。

衛福部社工司副司長蘇昭如表示，因應疫情，政府提出企業等紓困方案，而弱勢族群也在這波疫情中受到影響，日前已送交「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助計畫」至行政院，細節仍在核定中，但大方向已定，40億將加碼給弱勢兒少與弱勢老人。

蘇昭如表示，此次加碼核發的項目為，原本領取身心障礙者生活補助、中低收入戶以及低收入戶老人生活津貼、弱勢兒少生活補助、弱勢兒少緊急生活補助、低收入戶生活補助、低收入戶中就讀中高職者生活補助、低收入戶兒童生活補助等，加發3個月，每個月1500元，等於原本的補助以外，每人可額外領取4500元補助。

另外，家戶平均所得在所在縣市最低生活費的1.5倍以內，而且家中有未滿18歲兒少者，現行雖然不在政府補助生活費用的對象中，但考量疫情恐影響到他們的經濟狀況，也將他們納入4500百元的補助對象中。

蘇昭如表示，部分民眾會同時符合多種福利條件的身分，如身心障礙者同時也是中低收入戶老人，此次的補助即使同時符合多種福利身分，加碼的4500元，每人就只會領到一分，不會因為同時具有多種福利身分而多領，因此近期將會核對身分後，於4月底一次發放4500元，不會分3個月發放每次1500元。