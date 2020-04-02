國民黨青年臉書內戰？青年部、青年團：挑撥兩單位感情
新冠肺炎疫情當前，疫情指揮中心籲室內社交距離維持1.5公尺安全距離。國民黨青年團昨在臉書自嘲國民黨與青年距離也有1.5公尺，黨青年部臉書也留言「才1.5M？」自嘲，卻遭解讀青年部酸青年團，兩單位下午發澄清稿澄清。
青年部與青年團聯名聲明稿表示，青年團臉書該篇貼文，是要傳達國民黨與年輕世代落差，猶如疫情指揮中心頒布的「1.5公尺社交距離」般具一定差距，目的在凸顯國民黨與年輕世代亟須接軌、經營青年工作的重要性。
青年部與青年團聯名聲明稿指出，發文是因正逢愚人節自娛，並與粉絲團網友們互動，青年部留言附和是要互相鼓勵打氣，負責管理兩臉書粉絲團的青年團總團長田方倫與青年部主任蕭敬嚴亦都完全瞭解且接收到對方訊息。
聯名聲明稿強調，青年團自田方倫任總團長起，就時常針對許多世代議題與青年工作和蕭敬嚴交換意見，並做出諸多共同決定，雙方合作無間，對黨人才培育與新陳代謝皆背負龐大使命感，非如外界所指兩個青年單位不時內訌、不合。
聯名聲明稿也提到，同為黨經營青年工作部門，青年部同樣深知國民黨與年輕世代落差與亟須努力目標，更何況蕭敬嚴出身青年團，兩單位怎可能有「內訌與不合」？相關傳言完全扭曲事實，挑撥兩單位感情。
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