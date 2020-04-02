影／蔡英文難忘防疫除夕夜 最怕接陳時中電話

蔡英文總統今上午視察指揮中心，聆聽簡報後，對指揮中心全體工作人員發表談話，並致贈芭樂禮盒，呼籲工作人員先照顧好自身健康。以下是總統蔡英文談話全文。

疫情指揮中心開設之後，我們就開始總動員了，跟疫情來戰鬥。各位犧牲假期和陪伴家人的時光，一直到現在已經是清明假期了，各位還是一樣工作，不能陪伴家人，堅守在崗位上，所以我一定要來這裡和大家說聲謝謝，謝謝大家這陣子的辛勞、無私的奉獻，各位也感受到全國人民的期望和不小的壓力，大家辛苦了。

現在我們每一天在指揮中心開記者會，應該是收視率最高的時候，我是一則以喜一則以憂。憂的是，擔心疫情會不會失控，所以每天都要看我們疫情中心的報告，看疫情是不是穩定。喜的是，大家因為疫情比較警覺，而且整個社會對於專業人員的尊敬和信任，感覺越來越深。

這對於民主國家來說，是非常珍貴的資產，這表示民眾對於我們政府裡面所有處理疫情的專業人員，是充分的信賴和尊敬，這是我們感到非常非常欣慰的事情。因此我要再次向各位致敬，因為各位讓社會對專業建立了信賴，這也是民主國家的專業人員應該得到的社會大眾的肯定。

每天我多少都會看記者會，因為我和一般人一樣，都很關心疫情。我們看到每次記者會，都有一個很酷的指揮官，無論疫情緊張或平緩，他的口氣都一樣，他帶給全體台灣人一種平靜的感覺、受到照顧的感覺，我們的指揮官非常的辛苦。特別貼心的地方是，我們還有手語老師，每天我也看著手語老師，雖然我怎麼學都學不會，但我也非常感謝他們的投入。

記者會帶給社會大眾最新的訊息，每個環節都有很多人的投入，也是一個全民意志集中的時間點，對於國家的團結、對抗疫情的團結和意志力的凝聚，也是很重要的。這不只是一個記者會，而是國家共同團結、凝聚意志力來對抗疫情的時刻。所以針對這個記者會，我要向各位說一聲謝謝，每天的準備，我相信是很辛苦，才能面面俱到。

這陣子我也是比較怕接到陳時中部長的電話，因為不知道他要跟我講什麼。比較糟的情況就是，今天確診個案比較多一點， 我就會心情比較沈重一點，比較不好一點，但我也很期待他打電呼話來告訴我每個疫情重要發展。

我的心情就和民眾一樣，每天起起伏伏，但我們有一個很好的團隊在照顧國人，這是我們疫情中心的努力，也是我們國家的總動員，包括不同不部會的人在第一線或後勤全體投入，包括我們的產業界也都投入。站在第一線的醫護人員、醫檢人員、藥師、郵務士、口罩國家隊成員、各行各業投入的戰士，我看大家士氣都很好，也知道自己肩負的是重要國家責任，就是要保護我們的人民。

這段時間的防疫表現，讓我們國家受到了肯定，我們要打入國際盃，和其他國家一起進行防疫工作，因為病毒不分國界，唯有全世界共同攜手，才能控制疫情，所以幫助其他的國家，也是幫助台灣。昨天我們也宣布了，在行有餘力的情況下，基於人道考量，我們會在口罩、藥物、技術等三個方面協助國際社會，相信能夠度過疫情跳戰。

近期我看到一個新聞標題，沒有點開來看，讓我一直以為陳時中有一個雙胞胎。直到我有時間坐下來看這則新聞，才知道原來我們網友非常心疼部長都沒有休息，所以懷疑是雙胞胎代打上陣。不只是陳部長，我相信我們在場每一個人，肩負的都是很沈重的責任，請大家務必照顧好自己，因為你們就是這個國家現在最重要的人。

身體健康非常重要，該休息的時候要休息，該吃的時候要吃正常，不要只吃泡麵，睡覺時間盡量正常，也要有紓壓的管道。總而言之，你們的健康就是國家的健康，務必珍重自己的健康。我來慰勞各位，不能空手來慰勞，所以我帶了充滿維他命Ｃ的芭樂，希望大家照顧好自己，才能照顧好別人。希望各位務必珍重，這是總統的請求，也是總統的命令，請各位一定要記住，謝謝。