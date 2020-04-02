香港今日新增37名病例 累計確診破八百

香港今日確診新冠肺炎病例有37例，其中30例有外國旅遊史，累計香港確診病例破八百，達802例。

據港媒星島日報報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今日確診病例有37名，30名患者曾赴境外旅遊，其中包括一名年僅2歲的兒童，以及17名學生。

一名香港屯門醫院護士初步確診，據香港醫院管理局總行政經理劉家獻表示，該名護士主要在內科工作，無進入隔離病房工作。該護士於3月9日起放假，並於同13日至22日到訪英國倫敦，返港後進行家居檢疫，其後透過家人提交其深喉唾液樣本往屯門醫院。

該名護士無病徵，測試結果呈現初步陽性，已獲安排入院檢查。