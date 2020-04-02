影／缺席政院紓困記者會 徐國勇：不要想太多

內政部長徐國勇以涉嫌偽造文書將警政署長陳家欽函送北檢偵辦，「部長移送署長」，蘇貞昌動怒，也引爆民進黨政府內鬥爭議，上午行政院臨時院會後記者會，蘇貞昌親率部會首長出席宣布第二波紓困方案，卻不見「天下第一部」內政部長徐國勇。下午徐國勇受訪回應，上午他有參加行政院臨時院會與蘇揆同場，兩人沒有尷尬；至於未現身政院臨時院會會後記者會，主要是因為受限場地，所以出席的都是「錢多的部會」。

徐國勇解釋，不只內政部、還有科技部、 客委會也都未出席會後記者會。由於內政部的預算主要是村里幹部補助，因為他們加班很辛苦。像是交通部和經濟部要對企業紓困才是重點，而且自己當過行政院發言人，知道記者會的場地能容納多少人，所以「錢多的部會」就在上面，外界不要想太多。

針對媒體關注他與蘇貞昌上午在臨時院會的互動，徐國勇強調，兩人沒有特別聊什麼，也沒有尷尬。至於北檢退回陳家欽案，他則不多做回應，僅說「依法辦理」。