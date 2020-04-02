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影／缺席政院紓困記者會 徐國勇：不要想太多

聯合報 / 記者陳聖文黃純益楊凱竣／台北即時報導
內政部長徐國勇下午前往移民署專勤隊出席台灣力匯公司捐贈防疫物資儀式，面對媒體質詢警政署長陳家欽一事，徐國勇不願多談。記者鄭超文／攝影
內政部長徐國勇下午前往移民署專勤隊出席台灣力匯公司捐贈防疫物資儀式，面對媒體質詢警政署長陳家欽一事，徐國勇不願多談。記者鄭超文／攝影

內政部徐國勇以涉嫌偽造文書將警政署長陳家欽函送北檢偵辦，「部長移送署長」，蘇貞昌動怒，也引爆民進黨政府內鬥爭議，上午行政院臨時院會後記者會，蘇貞昌親率部會首長出席宣布第二波紓困方案，卻不見「天下第一部」內政部長徐國勇。下午徐國勇受訪回應，上午他有參加行政院臨時院會與蘇揆同場，兩人沒有尷尬；至於未現身政院臨時院會會後記者會，主要是因為受限場地，所以出席的都是「錢多的部會」。

徐國勇解釋，不只內政部、還有科技部、 客委會也都未出席會後記者會。由於內政部的預算主要是村里幹部補助，因為他們加班很辛苦。像是交通部和經濟部要對企業紓困才是重點，而且自己當過行政院發言人，知道記者會的場地能容納多少人，所以「錢多的部會」就在上面，外界不要想太多。

針對媒體關注他與蘇貞昌上午在臨時院會的互動，徐國勇強調，兩人沒有特別聊什麼，也沒有尷尬。至於北檢退回陳家欽案，他則不多做回應，僅說「依法辦理」。

徐國勇 內政部 記者會

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