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日本擬放寬新冠病毒感染患者出院標準 舒緩收治壓力

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
在日本東京新宿，一名顧客從一家商場走出。商場門口貼有告示說，為響應厚生勞動省應對新冠病毒的措施，該商場臨時縮短營業時間。新華社
在日本東京新宿，一名顧客從一家商場走出。商場門口貼有告示說，為響應厚生勞動省應對新冠病毒的措施，該商場臨時縮短營業時間。新華社

日本NHK報導，鑑於東京等地新冠病毒感染病例激增，日本厚生勞動省決定放寬症狀獲改善的患者的出院標準，以便醫院優先治療重症患者。日本目前有2,384起確診病例，57例死亡，472起痊癒。

NHK報導，在東京等新冠病毒感染病例激增的地區，醫療資源越來越顯得捉襟見肘。政府的專家小組4月1日建議指出，有必要探討讓症狀較輕的患者在家或住宿設施進行療養，以便醫院優先治療重症患者。為此，厚生勞動省決定放寬症狀獲改善的患者的出院標準，並已開始對細則進行討論。

現行出院標準為：體溫在24小時內低於37.5度，呼吸器官的症狀呈改善趨勢，連續2次病毒檢測結果為陰性。滿足上述所有條件的新冠病毒感染患者才獲准出院。對此，政府的專家小組成員在接受採訪時指出，有必要探討放寬這一標準，具體來說，患者的症狀獲得一定程度改善後即可出院回到家中或住宿設施等地；減少病毒檢測次數，甚至不進行病毒檢測僅根據症狀是否改善即可批准患者出院。厚生勞動省決定基於專家的建議制定新的出院標準。

患者 東京 NHK

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