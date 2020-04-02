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特別預算加碼1500億 柯建銘：最快5月初預算通過
行政院今加開臨時院會，通過紓困特別條例修正案，將特別預算規模從600億元提升至2100億元。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，原則就是盡快處理，盼能比照上次修法將特別條例修正案逕付二讀，並排除一個月協商冷凍期，若順利最快17日院會就能三讀特別條例修正案。至於特別預算案何時能通過，柯建銘說，最快5月初。
回顧上次立法進程，2月20日政院通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，預算規模上限為600億元，在送入立院審查5天後，便三讀特別條例；緊接著行政院在2月27日送出特別預算，立院於3月13日完成三讀，前後僅23天就讓紓困特別預算正式上路。
柯建銘表示，本次特別條例修正案也希望比照上回，盡快處理；特別預算案部分，則會在行政部門完成預算備詢後，考慮與在野黨團討論是否能排除委員會審查、直接進入朝野協商，以加快修法時程，但仍須視屆時狀況而定；目前綜合評估，追加的1500億元特別預算，最快在5月初能完成三讀。
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