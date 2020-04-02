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領口罩全家系統出問題 陳時中：三點多可排除
「口罩實名制2.0」今天開始第二波網路預購者取貨，但有民眾反映全家便利商店的領取統故障，無法列印取貨單。目前系統正在搶修中。對此，指揮官陳時中表示，全家超商取貨系統有問題，下午三點後才可排除。
「口罩實名制2.0」成功預購者今日上午展開第二波取貨，但許多網路預購成功民眾到全家超商取貨時，在店家的FamiPort輸入取貨單號與身份證字號後，卻顯示「取件店非本店鋪，請再確認您登記的店鋪」，因而無法列印取貨單。
陳時中說，全家超商取貨系統有問題，預計下午三點後才可排除，第二波付款成功有156萬筆。另外，從昨天開始第三波預購，目前已有136.3萬人次上線預購，「相信第三波的人會更多」。
第三波口罩預購期限為4月3日晚上8點前開放預購登記，預計4月4日到6日繳費，9日到15日取貨。
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