民政攜手防疫！企業為前線捐贈總價近2000萬防疫物資

因應新冠肺炎疫情，第一線防疫人員的防護裝備格外重要，台灣力匯有限公司受內政部長徐國勇之邀，今天挺身捐贈防護衣、護目鏡、防護面具及紅外線測溫儀等裝備，總價將近兩千萬元，將供給警政署、消防署、移民署、空勤總隊等前線防疫單位使用。

徐國勇說，警察、消防、移民署及空中勤務總隊等單位，都是站在防疫第一線的人員，如移民署是重要的國境守門員，在防疫工作中，國境大隊必須協助確認旅客從哪裡來、查核旅遊史、有無居留證等，對防疫工作非常關鍵；尤其，移民署各縣市服務站及專勤隊，時常接觸外來人口，同樣面臨遭到疾病傳染的風險。

在防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作共同防疫，感謝台灣力匯公司以實際行動支持政府防疫工作，共同守護第一線防疫人員安全，呼籲民眾能配合政府居家檢疫、隔離等及相關防疫指導措施，大家攜手對抗疫情，定能挺過考驗。

台灣力匯公司總監胡孝華說，公司總裁是新加坡人，秉持取之於社會用之於社會的精神，在防疫難關上便想貢獻心力。

內政部表示，此次台灣力匯公司捐贈1萬套防護衣、2萬個護目鏡、6千個防護面具及2部紅外線測溫儀，未來將配發到警政、消防、移民、空勤等第一線防疫人員使用，讓他們出任務時，更多一分保障。

因日前內政部史無前例將警政署長陳家欽送辦，今天在捐贈儀式上，也有媒體詢問徐國勇相關問題，原本表情喜悅的徐國勇，瞬間就沉下臉，回應「這無關防疫、依法辦理」。