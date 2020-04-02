快訊

台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

民政攜手防疫！企業為前線捐贈總價近2000萬防疫物資

聯合報 / 記者李隆揆蔡翼謙／台北即時報導
此次獲贈的防疫物資將配發到警政、消防、移民、空勤等第一線防疫人員使用。記者李隆揆／攝影
此次獲贈的防疫物資將配發到警政、消防、移民、空勤等第一線防疫人員使用。記者李隆揆／攝影

因應新冠肺炎疫情，第一線防疫人員的防護裝備格外重要，台灣力匯有限公司受內政部徐國勇之邀，今天挺身捐贈防護衣、護目鏡、防護面具及紅外線測溫儀等裝備，總價將近兩千萬元，將供給警政署、消防署、移民署、空勤總隊等前線防疫單位使用。

徐國勇說，警察、消防、移民署及空中勤務總隊等單位，都是站在防疫第一線的人員，如移民署是重要的國境守門員，在防疫工作中，國境大隊必須協助確認旅客從哪裡來、查核旅遊史、有無居留證等，對防疫工作非常關鍵；尤其，移民署各縣市服務站及專勤隊，時常接觸外來人口，同樣面臨遭到疾病傳染的風險。

在防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作共同防疫，感謝台灣力匯公司以實際行動支持政府防疫工作，共同守護第一線防疫人員安全，呼籲民眾能配合政府居家檢疫、隔離等及相關防疫指導措施，大家攜手對抗疫情，定能挺過考驗。

台灣力匯公司總監胡孝華說，公司總裁是新加坡人，秉持取之於社會用之於社會的精神，在防疫難關上便想貢獻心力。

內政部表示，此次台灣力匯公司捐贈1萬套防護衣、2萬個護目鏡、6千個防護面具及2部紅外線測溫儀，未來將配發到警政、消防、移民、空勤等第一線防疫人員使用，讓他們出任務時，更多一分保障。

因日前內政部史無前例將警政署長陳家欽送辦，今天在捐贈儀式上，也有媒體詢問徐國勇相關問題，原本表情喜悅的徐國勇，瞬間就沉下臉，回應「這無關防疫、依法辦理」。

對此，知情者說，內政部政風室其實是配合監察院調查，查有偽造文書情事，自然要依法送辦，徐國勇從上週就為了防疫物資苦思對策，只是剛好捲入政治陰謀論，社會輿論就「歪樓」了，「希望大家還是專注在防疫上就好！」

台灣力匯公司捐贈1萬套防護衣、2萬個護目鏡、6千個防護面具及2部紅外線測溫儀。記者李隆揆／攝影
台灣力匯公司捐贈1萬套防護衣、2萬個護目鏡、6千個防護面具及2部紅外線測溫儀。記者李隆揆／攝影
台灣力匯公司總監胡孝華。記者李隆揆／攝影
台灣力匯公司總監胡孝華。記者李隆揆／攝影
右起為移民署長邱豐光、台灣力匯公司總監胡孝華、內政部長徐國勇。記者李隆揆／攝影
右起為移民署長邱豐光、台灣力匯公司總監胡孝華、內政部長徐國勇。記者李隆揆／攝影
內政部長徐國勇。記者李隆揆／攝影
內政部長徐國勇。記者李隆揆／攝影

移民署 徐國勇 內政部

延伸閱讀

國土法修正案 擱置「重大建設」爭議條文

國土計畫法修法惹議 徐國勇：第15條不處理

徐國勇牽線 移民署服務站獲贈1.5萬個口罩

陳家欽案 徐國勇現身立院 強調依法、尊重

相關新聞

院會記者會全場僅1人戴口罩 林佳龍：高標準自我要求

新冠肺炎疫情持續延燒，站在第一線的防疫人員以及相關人員均做好戴口罩、量體溫及酒精消毒等防疫作業，但發現今早交通部長林佳龍...

領口罩全家系統出問題 陳時中：三點多可排除

「口罩實名制2.0」今天開始第二波網路預購者取貨，但有民眾反映全家便利商店的領取統故障，無法列印取貨單。目前系統正在搶修...

民政攜手防疫！企業為前線捐贈總價近2000萬防疫物資

因應新冠肺炎疫情，第一線防疫人員的防護裝備格外重要，台灣力匯有限公司受內政部長徐國勇之邀，今天挺身捐贈防護衣、護目鏡、防...

【重磅快評】「叔姪說」惹議 壞了防疫難建立的信任感

陳時中指揮防疫兩個月來，守住新冠肺炎第一波強攻，獲得民眾高度肯定，也成為疫情險峻國家學習對象；但近日在觀光局高階官員公器...

再籲包機救同胞 徐正文：還有1心臟病童2孕婦50學生

日前搭乘類包機回台，目前正在隔離中的民眾，2日透過影片，再次呼籲政府能再促成第四次包機；湖北台胞返鄉救援會徐正文表示，根...

在野法案推不動 國民黨立委李貴敏照推

國民黨立委李貴敏曾任第八屆不分區立委，第十屆再獲提名。她說，過去她推動的財經法案幾乎可以通過七八成，現在國民黨在野了，想推的法案不一定會過，當這些法案都推不動的時候，就等於是零。她把這屆目標放在庶民經濟法案，就算最後不是過她的版本，也能造福老百姓。

昔日溫柔王育敏 為何變強悍？

國民黨文傳會主委王育敏，曾擔任兩屆不分區立委。她過去長期從事兒福工作，但在立法院八年後，原本個性溫柔的她，展現出強悍的一面，一切都是因為國民黨從執政黨變成在野黨。她引用民進黨團總召柯建銘的話，「敵人的子彈是你肩上的徽章」，坦然接受這些衝突跟批評，成為自己成長的養分。

總統視察指揮中心 首次公開戴口罩

蔡英文總統今天在疫情指揮中心指揮官陳時中陪同下，視察中央流行疫情指揮中心。

變裝、高歌、道具出籠 國是論壇像秀場

近日立法院國是論壇再掀存廢問題的討論，立法院國是論壇沒有限制發言範圍，舉凡地方議題、各類時事及任何對行政部門的意見，都能暢所欲言，但也因為無邊無際的發言，漸漸地被視為立委的秀場，多年累積下來，也留下不少令人莞爾的鏡頭。

已無功能？ 國是論壇曾揭議長殺人

關於立法院國是論壇存廢問題的討論再起，朝野立委皆認為，時代不同了，無實質意義的國是論壇，應該走入歷史，提升議事效能。不過，知名的鄭太吉案，就是民進黨立委利用國是論壇發言，向外界公開揭發，掀起了南部政壇的政治風暴，論功能，國是論壇過去仍有其一定價值。

歐盟感謝捐贈口罩 外交部：Taiwan Can Help

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）代表歐盟公開推文，感謝台灣捐贈歐盟及會員國560萬片外...

【即時短評】紓困慢半拍 政府面對疫情不能太樂觀

針對新冠肺炎疫情，台灣防疫堪稱楷模，但在經濟紓困上卻顯得慢半拍，雖然已通過600億元的特別預算案，今更加碼推出第二階段紓...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數破93萬！英國單日新增563例死亡

西部唯一淨土淪陷！嘉義縣第1例新冠確診 消防員載送壓力大不敢回家

嘉義縣出現新冠肺炎確診首例 西部唯一淨土不再

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

案336女社區保全確診 陳時中：高度關注感染源不明個案

多國辦事處感謝台灣捐口罩 歐盟代表：台灣幫忙正夯！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。