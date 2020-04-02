政院記者會僅林佳龍戴口罩惹議 陳時中釋疑
行政院今天召開記者會，眾官員中僅交通部長林佳龍戴口罩引關注。指揮中心指揮官陳時中說，官員都是特定對象，若是不特定對象就要戴，且官員與記者都距離超過3公尺。
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天公布社交距離指引，要求人與人在室內必須相隔1.5公尺距離，若辦不到就要戴口罩。行政院長蘇貞昌今早率各部會召開記者會時，在場官員只有林佳龍戴口罩，引發關注。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言