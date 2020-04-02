政院記者會僅林佳龍戴口罩惹議 陳時中釋疑

國民黨立委李貴敏曾任第八屆不分區立委，第十屆再獲提名。她說，過去她推動的財經法案幾乎可以通過七八成，現在國民黨在野了，想推的法案不一定會過，當這些法案都推不動的時候，就等於是零。她把這屆目標放在庶民經濟法案，就算最後不是過她的版本，也能造福老百姓。

2020-04-02 14:12