院會記者會全場僅1人戴口罩 林佳龍：高標準自我要求

新冠肺炎疫情持續延燒，站在第一線的防疫人員以及相關人員均做好戴口罩、量體溫及酒精消毒等防疫作業，但發現今早交通部長林佳龍參加行政院臨時院會時，被發現全場官員僅他1人戴口罩，對此，林佳龍表示，戴口罩就能降低風險，用高標準來自我要求。

林佳龍今早參加出席行政院臨時院會的會後記者會時，被發現全場14位政院首長中，僅他1人戴口罩，但反觀昨日接見旅遊公會時，卻無戴口罩。

林佳龍今視察高速公路局北部行控中心，聯訪時被問到此事時表示，主要會看戴口罩的地點和情形，今早院會的會後記者會，鑑於先前觀光局主秘曾到交通部，雖無直接接觸，而主秘也在居家檢疫當中，採檢也為陰性，還但是有可能的風險，既然自己帶口罩就能降低風險，就用高標準自我要求。

林說，畢竟，整個行政院的長官和同仁都是防疫第一線的負責人，自己也是會看情況來做好健康管理。