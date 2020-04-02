【重磅快評】「叔姪說」惹議 壞了防疫難建立的信任感

陳時中指揮防疫兩個月來，守住新冠肺炎第一波強攻，獲得民眾高度肯定，也成為疫情險峻國家學習對象；但近日在觀光局高階官員公器私用、欺上瞞下接疫區返國兒女，還意圖找基層人員扛責時，他護短的發言引起社會憤怒，甚至成為談話性節目重點。對防疫好不容易建立的信任帶來影響。

中央防疫指揮建制以指揮官為核心，專家小組、醫療數據專家輔佐，這樣的部署最關鍵的人是指揮官；專家人選可以補替更易，指揮官的權威、被信賴卻是最關鍵的資產，必須要盡全力守護。

多個疫情失控國家有正反不同對照。美國躍居全球疫情慘重第一名，原因大家都看到了，初期川普雖派副總統彭斯處理疫情，但全程仍由川普主導，總統不屑、輕忽疫情的態度，造成全美淪陷；直至察覺可能對連任有不利影響，川普才稍稍改變態度。

紐約州長郭謨及時呼籲疫情嚴重，醫療系統面臨崩潰，呼籲無疫情、或疫情較輕的州協助紐約；郭謨每天記者會、開直播報告疫情，扭轉亂成一團的全美防疫，被認為他才是防疫指揮官，甚至力拱他出來選總統。郭謨可望壓制紐約險峻疫情，但更可貴的是喚起美國民眾守護家園的熱情；醫療物資缺口補上，更動員各地數萬退休醫護人員、心理健康師站上第一線再戰病毒。

義大利3月初疫情大爆發，醫療系統、社會安全幾乎崩解，原因是防疫系統一團亂。3月8日總理康地接手防疫指揮，一切應對他說了算，每天透明地向民眾報告疫情，每項緊急措施、限縮民眾自由的行動都及時公布；指揮官強而有力地重建防疫系統，義大利疫情3月下旬大致有趨緩跡象。

觀光局接機事件暴露太多官僚系統陋習，陳時中雖對「親如叔姪」不當發言稍後軟道歉，但類似事件不只一樁；之前，專家諮詢小組召集人張上淳兒子在疫情指揮中心2月下旬發出「醫事人員出國限制」要求後，3月上旬仍然赴美，陳時中的回應是「年輕人有年輕人的想法」，這話國人怎麼看？3月初澳洲音樂家來台演出趴趴走，帶來可觀的群聚感染，陳時中說「路徑單純風險低」，意味不必深究，這話對遭到損失的國人並不公平。

成為談話性節目主題其實不是好事。台灣需要強而有力的防疫指揮官。