再籲包機救同胞 徐正文：還有1心臟病童2孕婦50學生

日前搭乘類包機回台，目前正在隔離中的民眾，2日透過影片，再次呼籲政府能再促成第四次包機；湖北台胞返鄉救援會徐正文表示，根據統計目前仍有逾400人滯湖北，包括1名2歲心臟病童、2名孕婦、50名學生滯留，有迫切回家需求。

根據湖北台胞返鄉救援會提供的照片，這名2歲心臟病女童，原本預計於2月27日上午回診，卻因為無法搭上前兩批包機和類包機，而滯留在湖北至今。

另一名高齡孕婦透過影片表示，滯留湖北已有2個月，無法產檢，希望能早日回台，她的核酸檢測也合格，如果政府後續沒有包機，希望在沒有妨礙到防疫情況下，政府能取消註記管理，讓她能自行從大陸搭機回台。

日前搭類包機返台，目前在隔離所的一名小學生表示，與家人搭了12小時的車到上海，終於在31日回到台灣，「但在湖北還有一名2歲小朋友患有心臟病、以及2位孕婦和50多名學生，懇請政府盡快安排下一班包機，我們回家了，他們也想回家。」

另外一名在隔離所的民眾表示，已經回到台灣了，拜託蔡總統和陳時中部長，能夠幫忙，讓滯留在湖北的國人能夠趕快回來，他們也想要回來。

一名女童手拿感謝信，上面寫著感謝政府幫助他們回家，他們歷經艱辛回到台灣的家，也再次請蔡總統蘇院長陳部長幫助仍滯留在湖北的同胞回家，「我們的家都在台灣，我們回家了，也希望他們也能回家。」

此外還有其他學生和民眾，透過寫信和錄製影片的方式，對蔡總統、蘇院長、陳部長的幫助表達感謝，指出自己再過幾天就可以去上學、回去工作，但也都異口同聲的呼籲，「還有很多人想回來，希望政府不要忘記他們。」