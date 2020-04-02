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執行死刑是笑話？ 孫大千：喪心病狂人權更重要？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

2016年除夕夜放火燒死父母在內6名親人的死刑犯翁仁賢昨晚槍決伏法，死後連家屬都不願領回遺體，但廢死聯盟卻仍批法務部「就是個笑話」。前立委孫大千上午上臉書反問，法務部依法讓罪大惡極的死刑犯伏法，怎麼會是個笑話？

孫大千質疑，一個喪心病狂的死刑犯人權重要，還是千千萬萬無辜民眾的人權重要？為什麼「廢除死刑」就是人權進步的象徵？歐美的人權觀點為什麼要強加在台灣人民的身上？

孫大千認為，「不執行死刑」不但無法為受害者與其家屬討回應有公道，更是踐踏現行法律制度，將對台灣未來治安造成衝擊，這樣的傷害難道還不夠？台灣民意從未主張廢除死刑，任何一個政治人物個人信仰怎麼可以凌駕主流民意之上？

孫大千表示，司法是一個國家正義的最後防線，法務部依法執行死刑，讓罪大惡極的死刑犯伏法，怎麼會是個笑話？

死刑 孫大千 人權

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