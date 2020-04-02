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【即時短評】紓困慢半拍 政府面對疫情不能太樂觀

聯合報 / 本報記者陳熙文

針對新冠肺炎疫情，台灣防疫堪稱楷模，但在經濟紓困上卻顯得慢半拍，雖然已通過600億元的特別預算案，今更加碼推出第二階段紓困，但當初相關議題卻是由在野黨搶先發動，得見蔡政府在防疫中一再強調的「超前部署」，未能轉移到經濟層面上。

就在國民黨拋出比照SARS期間提出防疫紓困特別預算案的想法，民進黨政府進入一個「是或否」的決斷過程，最後終於從「緩不濟急」變成提出600億元的特別預算案，但600億元這個數字從何而來，為何要比在野黨的版本多出100億元？蔡政府其實一直說不明白。

由此可見一絲端倪，蔡政府的紓困提案原則就是，不但要比在野黨好、比SARS期間好，更要與前朝不同，不論前朝做法是否為佳。不但在預算數上有所增加，過去強調防疫和紓困，蔡政府硬是要加碼協助企業振興、轉型。而馬政府時代的消費券想法，更是不能「重蹈覆轍」，非得推「振興券」。

不過蔡政府最大的疏忽，或許不是在做法上，而是觀念打從紓困案提出時就過度有企圖心，也過度樂觀，尤其紓困尚未結束，就強調要協助企業轉型，以顯政府運籌帷幄，更有疫情在短期內就可能和緩的暗示。如此「超超前部署」，即是輕忽肺炎疫情的表徵。

而台灣的防疫成果無疑也成為一個陷阱，尤其起初疫情始於中國，台灣多年與中國在政治、經濟上交手，防疫工作操作起來得心應手，卻也始終把目光集中對岸，當中國疫情開始走緩，台灣也似乎有所鬆懈，未能預見全球大流行可能面臨的金融風暴。

防疫以來，台灣太專注於供應面，包括口罩、物資等，全力確保供應能滿足需求，然而此時的經濟問題，在於需求面消失，該如何確保產業撐過市場冷淡的過度期，同時維持金流的穩定，以免金融海嘯重演。

蔡政府現在提出第二階段紓困，目標紓困總額要達到1兆500億元，相較於歐美等國的紓困GDP占比，仍處於低水位。誠然，台灣防疫領先，但經濟衝擊全球皆然，幾乎與疫情同步，防疫視同作戰，面對疫情後的海浪，政府是否應該抱持「未慮勝先思敗」的戰略思維？

疫情 新冠肺炎

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