院長部長排排坐僅林佳龍戴口罩 陳時中：合規定

新冠肺炎疫情持續延燒，中央疫情中心日前宣布，人與人之間應保持「社交距離」，不然就要戴口罩，但行政院長蘇貞昌今親自率領各部會首長舉行記者會說明第二波紓困方案，除了交通部長林佳龍，大家都沒有戴口罩。衛福部長陳時中則解釋，社交距離是指非特定人士在公共場合，但今天部會首長都屬於特定人，也天天一起開會，並不違反規定。

疫情指揮中心日前表示，第一階段是柔性勸說，建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸之社交活動，也應避免進入與維生無關之娛樂等性質之場所。並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩。

不過陳時中說明，社交距離指規範非特定人士在公共場合，今天在場的部會首長都不是非特定人士，天天一起開會，所以沒有戴口罩並不違反規定。

至於林佳龍是現場唯一有戴口罩的部會首長，林表示，因為先前觀光局有一位主秘傳出確診，雖然採檢是陰性，也沒有跟他有直接接觸，但外傳他有來交通部開會，對方也有戴口罩，不過基於自我健康管理的最高標準，還是戴一下口罩。

而媒體問及內政部長徐國勇今天沒有出席記者會，政委龔明鑫則指出，今天是以財經首長為主，內政部是配合衛福部的預算執行，所以徐沒有出席。