蔡英文總統首次公開行程戴口罩 談防疫要國際合作

蔡英文總統原定上午11時視察中央流行疫情指揮中心，遲至11時22分才抵達，僅說句「大家好」隨即上樓。不過蔡總統相當遵守社交距離規矩，這也是她首次在公開行程配戴口罩視察指揮中心。

會後，蔡英文11時53分下樓時，媒體問到台灣捐1000萬個口罩給外國，國際間都很感謝台灣，蔡總統怎麼看？蔡英文表示，這是「身為國際的一分子應該要做的」，防疫也要國際大家一起來合作，因為病毒「沒有分國界」。語畢後，蔡總統隨即離去。

而總統府發言人丁允恭，在會後則說明，他說，蔡總統在會議中先是聽取簡報，就整體防疫工作做了解，之後則向在場防疫同仁慰勉，表示近期防疫的辛苦，並致贈水果籃為大家打氣。