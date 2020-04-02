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蔡英文總統首次公開行程戴口罩 談防疫要國際合作
蔡英文總統原定上午11時視察中央流行疫情指揮中心，遲至11時22分才抵達，僅說句「大家好」隨即上樓。不過蔡總統相當遵守社交距離規矩，這也是她首次在公開行程配戴口罩視察指揮中心。
會後，蔡英文11時53分下樓時，媒體問到台灣捐1000萬個口罩給外國，國際間都很感謝台灣，蔡總統怎麼看？蔡英文表示，這是「身為國際的一分子應該要做的」，防疫也要國際大家一起來合作，因為病毒「沒有分國界」。語畢後，蔡總統隨即離去。
而總統府發言人丁允恭，在會後則說明，他說，蔡總統在會議中先是聽取簡報，就整體防疫工作做了解，之後則向在場防疫同仁慰勉，表示近期防疫的辛苦，並致贈水果籃為大家打氣。
丁允恭也特別解釋，他說，蔡總統今天戴口罩，是因指揮中心昨已發布有關社交距離指引，室內應維持1.5公尺距離，衡量距離無法達到1.5公尺內，因此蔡總統依照指引配戴口罩；記者更追問，今天是否為蔡英文總統第一次在公開場合戴口罩？丁允恭則說，在相關公開場合來說是第一次。
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