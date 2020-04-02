520前超前部署 蔡英文重掌黨權、民進黨派系卡位戰開打

蔡英文總統可望依民進黨黨章在520回任黨主席，兩年一度的民進黨全國黨代表、地方黨部主委、中常執委等黨職改選，將在5月底拉開序幕。這次改選攸關黨內權力分配，也與2022年縣市長、各級民代提名連動，黨內各派系早已「超前部署」，盼爭取更多「政治版圖」。

黨內人士指出，地方黨部主委選舉結果，一定程度牽動下屆縣市長、議員及鄉鎮市長等民代提名，「黨部主委是某派系出身，自然有利該派系爭取更多機會」。至於中常、執委，則能躋身黨內權力核心，更能「直達天聽」與黨主席同桌開會，同樣是兵家必爭。

其中，占全台人口近四分之三的六都縣市，是各派系布局重點，包括台北、新北、台南、高雄市黨部主委都可能出現兩組人馬對決戲碼。

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