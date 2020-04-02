防疫預算加碼 在野黨籲：看得到也要用得到

行政院今天加開臨時院會，通過紓困特別條例修正案，將特別預算規模從600億元提升至2100億元。民進黨立院黨團書記長鍾佳濱表示，由於民間陸續反應現行紓困方案可再精進之處，可預見特別預算第二次進立院，朝野立委會較上次更「不客氣」地審查；時力及民眾黨團則指出，肯定加大力道紓困，但看得到、也要用得到，否則預算再多都是白搭。

鍾佳濱表示，由於世界各國經濟體大小不一，比較紓困金額絕對值意義不大，應從紓困金額佔國家總體GDP比例觀察，台灣目前紓困規模僅佔GDP約0.4%，確實低於世界各國；擴編後，含特別預算2100億元現金補助將達3500億元，佔GDP約1.75%，是較合理數字。

鍾佳濱說，雖然增列的1500億元特別預算案仍迫切，但由已有600億紓困預算在執行中，因此降低了立法急迫性，預期立院會有更多針對預算討論空間；第一波紓困執行上的不足，也會在這次更嚴加審查。

時代力量總召邱顯智表示，政府加大力道紓困黨團可以理解，但包括具體內容編列、相關產業類別所受影響範圍等，仍須要經過評估，避免空白授權問題重蹈覆轍。邱顯智說，近期收到許多產業反映，3月的衝擊比起2月更加嚴峻「紓困還沒度過，就已經掛點，要怎麼來振興」，因此提醒政府，擴編預算之外，要注意時效性。

民眾黨團總召賴香伶表示，許多勞工、產業因疫情損失嚴重，行政院依特別預算的程序辦理修法及追加，如果各行各業的需求超過現在規模，可以支持增加紓困預算。賴香伶呼籲，2100億的預算要對症下藥，例如勞工保障在第一波紓困中較不足，就應補強；且重點是讓大家看得到也用得到，勿重蹈SARS時預算執行率偏低狀況。