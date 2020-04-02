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蔡英文視察指揮中心戴口罩 保持社交距離說三個字
因應新冠肺炎疫情，行政院今天上午加開臨時院會，通過新冠肺炎特別條例修正案，加碼特別預算新台幣1500億元。由於會後說明延宕關係，蔡英文總統原定上午11時視察中央流行疫情指揮中心，遲至11時22分才抵達，僅說句「大家好」隨即上樓，現身時戴口罩，並與媒體、現場人員保持社交距離。
行政院今天上午約10時10分時，召開臨時院會後記者會，公布並說明最新紓困方案，加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模已達1兆500億，與會成員包含衛福部陳時中部長。
由於會後說明至近11時15分才結束，陳時中最後發言完後，於11時18分匆匆回到指揮中心，隨即又走到大門口，與副指揮官陳宗彥、周志浩、張上淳等人一起等待。
蔡英文總統上午11時22分時抵達疫情指揮中心，她與大家保持距離、配戴口罩，僅說句「大家好」，向在場人士點個頭後，隨即快步搭乘電梯上樓進行會議。
總統府發言人丁允恭說，蔡總統今天戴口罩，是因指揮中心昨已發布有關社交距離室內維持1.5公尺，衡量距離無法達到1.5公尺內，因此蔡總統依照指引配戴口罩，今天是蔡英文總統首次在公開場合戴口罩。
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