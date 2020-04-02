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新冠肺炎「症狀」已經改變！但有2點跟流感最不一樣

護台灣！防疫紓困加碼至1兆500億 行政院臨時院會拍板

防疫紓困再加碼 藍委：確保錢用在刀口上

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨團書記長蔣萬安重申，他們在第一階段600億紓困規模就曾質疑不足；如今政院要加碼預算，國民黨仍會從嚴格審查角度，先看前期實際執行，以及後續細部規畫，確保錢用在刀口上。 本報資料照
國民黨團書記長蔣萬安重申，他們在第一階段600億紓困規模就曾質疑不足；如今政院要加碼預算，國民黨仍會從嚴格審查角度，先看前期實際執行，以及後續細部規畫，確保錢用在刀口上。 本報資料照

行政院今天加開臨時院會，通過新冠肺炎特別條例修正案，加碼特別預算1500億元，整體紓困規模已達1兆500億元。國民黨團書記長蔣萬安重申，他們在第一階段600億紓困規模就曾質疑不足；如今政院要加碼預算，國民黨仍會從嚴格審查角度，先看前期實際執行，以及後續細部規畫，確保錢用在刀口上。

國民黨立委曾銘宗表示，首次600億元送立法院時，在野協商期間就建議提高額度，再分次匡列，但民進黨團、行政團隊皆反對；如今要追加預算，政府財政支出將達到3500億元，行政團隊應先全盤掌握、預估疫情狀況、經濟衝擊，才能真正協助中小企業及勞工紓困。

蔣萬安說，基層反映600億元看得到吃不到，許多觀光、運輸產業說，怎麼申請補助都不清楚；現行紓困條例明定，15日政院必須提供600億元執行進度書面報告，在預算加碼前，蘇貞昌內閣也要到立法院說清楚。

國民黨立委鄭麗文建議，政府的補助申請複雜，應建立產業、公司、個人的紓困單一窗口，讓民眾一通電話問到需要的內容，政策更有效、民眾才有感。

國民黨立委陳玉珍則建議政府應加大力度，對各行各業發放振興券，而振興券可訂排富條款，避免不論貧富一律享有補助的疑慮。同時，政府應善用財稅工具。特別是地方稅的部分，地方政府若有不足，應有中央來補助地方，讓地方勇於紓困，加大力道。

國民黨 立法院 蔣萬安

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