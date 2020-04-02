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新冠肺炎「症狀」已經改變！但有2點跟流感最不一樣

護台灣！防疫紓困加碼至1兆500億 行政院臨時院會拍板

美控陸隱匿疫情 胡錫進：為自身防疫不力卸責

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
《彭博》引述美方匿名官員說法指出，美國情報圈在一份機密報告中，認定中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，低報確診患者和死亡人數。環球時報總編胡錫進對此反批，美國是在推卸自身防疫不力的責任。法新社
《彭博》引述美方匿名官員說法指出，美國情報圈在一份機密報告中，認定中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，低報確診患者和死亡人數。環球時報總編胡錫進對此反批，美國是在推卸自身防疫不力的責任。法新社

《彭博》引述美方匿名官員說法指出，美國情報圈在一份機密報告中，認定中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，低報確診患者和死亡人數。環球時報總編胡錫進對此反批，美國是在推卸自身防疫不力的責任。

這份報告上周遞交到白宮，內容指出，為遏止新冠疫情擴散，中方實施空前的封城令，但無論國內外都懷疑官方通報的數字，像武漢近日開放民眾領取過世親屬骨灰，卻出現大排長龍的影像。此外，中方還不停變更計算案例的方法，一直完全不列入無症狀患者，直到3月31日才突然加進1500名無症狀患者。

白宮防疫工作小組成員博克斯（Deborah Birx）周二指出，中方通報數字會影響各國對病毒性質的假設。「醫學圈曾詮釋中方資料，認為疫情嚴重，但小於其他人預期。」博斯說：「現在看到義大利和西班牙的情形，我覺得我們可能缺少大量數據。」

除中國外，西方官員也指伊朗、俄羅斯、印尼及北韓可能低報，沙烏地阿拉伯和埃及等國也可能淡化數字。

環時總編輯胡錫進則在微博稱，質疑中國可以大舉減輕歐美抗疫不力的「道義責任」，把注意力轉移到中方不該瞞報實際死亡人數，「這樣的輿論操作何其惡毒、無恥」。

「在今天的中國，尤其是面臨此次抗疫這麼重大、不僅全國而且舉世矚目的事件，搞嚴重的數據造假是絕沒有空間、也無法操作的。」胡錫進表示：「搞一個虛假的死亡數據，需要什麼機構來部署，誰來執行？編一次假的，就要不停地編下去，中間多麼容易穿幫、露餡，又是多麼危險的事情」。

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