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印度台人借道東京今返台 外交部感謝日、印支援
印度自3月25日起實施全境封鎖，部分旅印國人致電駐處盼協助返台。外交部今天表示，經與多方單位協調，12位僑胞已在當地時間1日搭上日航，於今清晨抵達日本東京。由於國人為分批轉機回國，部分國人於今早9時回台，其餘將於今晚返抵國門。
外交部發言人歐江安指出，駐印度代表處經分別與印度政府、日本駐印度大使館、日本航空公司等單位協調後，提供旅印國人相關訂位資訊，並出具證明信函，順利協助國人自所在地前往德里機場。
歐江安表示，12名旅居印度的國人當地時間4月1日晚上7時30分，在駐印度代表處派員協助下，自印度德里搭乘日本航空JL030號班機抵達東京。國人已平安抵達日本東京，我駐日本代表處也派員前往機場協助，過程順利。國人採分批轉機返台，有部分的僑胞已於今日上午9時抵達國門，其他國人將於今天傍晚陸續抵台。
歐江安表示，外交部由衷感謝印度與日本各有關單位所提供的各項支援，我國政府將持續關注其他旅居印度的國人相關動態，並提供必要協助。
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