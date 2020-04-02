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台灣捐國際千萬口罩 台大醫施景中感動：善意會回到自己身上
總統蔡英文昨日發表談話，因應新冠肺炎全球大爆發，台灣將要捐助1000萬個口罩，給醫療資源嚴重缺乏的國家。對此台大醫院醫師施景中昨日在臉書發文，表示看到新聞很感動，台灣現在站穩了開始幫助其他國家，並說：「善意最終會回到自己身上。」
新冠肺炎疫情日益嚴峻，總統蔡英文昨日再次發表敞廳談話，宣布台灣口罩國家隊將要開始打國際盃，積極加強與國際防疫合作，並且將捐助1000萬片，相當於一日產量的口罩，給疫情嚴重國家的醫療人員。
對此，台大醫院醫師施景中在臉書上稱看到新聞他很感動。他先提到歐美疫情嚴重，義大利有8000名醫護感染，約佔全國感染者的十分之一，其中63位醫師及許多護理人員陣亡。在美國，醫院外擺著冷藏櫃，裏頭冰著許多至今無法安葬的死者。
施景中表示，許多人猜測這場抗疫戰爭穰要持續一段時間，而台灣現在站穩了，開始幫助其他國家，「自助助人，地球是圓的，總有一天，善意最終會回到自己身上。」他祈禱疫情能早日平息。
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