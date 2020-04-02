運用菸草生產技術開發新冠肺炎疫苗 若順利將於6月投產

英美菸草公司（BAT）昨發佈新聞稿表示，旗下位於美國的生物技術公司肯塔基生物加工公司（KBP）正在開發一種可能用於新冠肺炎的疫苗，目前正在臨床前測試中。KBP 過去曾成功開發出有效治療伊波拉病毒的藥物。

若測試順利，英美菸草公司希望在適當的合作夥伴和政府機構的支持下，從6月開始投產，預計每周生產100萬至300萬劑疫苗。KBP公司將以非盈利為基礎，進行COVID-19疫苗的研發、製造等相關工作。

英美菸草公司指出，研發中的疫苗運用菸草生長專利技術，相較於傳統疫苗產製技術，菸草植物無法寄養會引起人類疾病的病原體，可能更安全； 疫苗中的成份在菸草植物中累積速度更快，能加速疫苗的研發速度； 常規疫苗通常需要冷藏，但KBP疫苗製劑在室溫下仍可保持穩定； 此技術有可能在單劑中提供有效的免疫反應。

英美菸草公司表示，KBP近來複製新冠肺炎一部分的基因序列並著手進行潛在抗原的開發。此抗原是種能在體能引起免疫反應的物質，能產生抗體。將這種抗原插入菸草植物中進行繁殖，一旦收成，抗原即被純化，目前正在進行臨床前測試階段。

英美煙草公司目前正積極與政府機構建立合作夥伴關係，並盡快將疫苗開發帶領到臨床研究階段。透過與政府及第三方製造商的合作，英美煙草公司評估，每週可生產製造約100萬至300萬劑疫苗。

英美菸草公司科學研發部門總監大衛•奧賴利（David O'Reilly）博士表示，「我們已與美國食品藥物管理署接洽，正等待下個階段的指示；在此同時我們也與英國衛生部和美國生物醫學高級研究和發展管理局結盟，提供英美菸草的支援以及相關研究，希望能與相關單位盡早開發出新冠肺炎疫苗。」

奧賴利博士強調，疫苗開發是一項具有挑戰性且十分複雜的工作，相信菸草植物種植技術，在疫苗開發前期已有重大突破。英美菸草已經準備與相關政府單位戮力合作，共同戰勝新冠肺炎。一直以來KBP始終在找尋菸草的其他用途，例如我們正著手以植物為基礎的疫苗開發，希望此開發能有效遏止新冠肺炎的傳播。

英美菸草公司的子公司美國雷諾菸草控股公司，於2014年收購KBP，KBP使用其特有的菸草萃取技術，幫助英美菸草開發相關新興產品。2014年KBP與加州的Mapp BioPharmaceuticals及美國生物醫學高級研究與發展局合作，成為少數幾間成功開發有效治療伊波拉病毒藥物ZMapp™的公司。

不過，目前這僅是一種潛在的候選疫苗，目前尚在早期開發的階段，並非正式的疫苗或有治癒疾病之功能。英美菸草公司希望藉由自身在菸草相關的知識與專長，期許子公司KBP能為開發新冠肺炎疫苗盡一己之力。

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