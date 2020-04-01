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與年輕人距離不只1.5M？國民黨青年部臉書酸青年團

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨青年團在臉書粉絲團PO出「K（KMT）←1.5M→Young」自嘲國民黨與年輕人的距離相差1.5公尺，另一個粉絲團「國民黨青年部」竟留言酸：「才1.5M？」。圖／翻攝國民黨青年團臉書
國民黨青年團在臉書粉絲團PO出「K（KMT）←1.5M→Young」自嘲國民黨與年輕人的距離相差1.5公尺，另一個粉絲團「國民黨青年部」竟留言酸：「才1.5M？」。圖／翻攝國民黨青年團臉書

今天是愚人節，國民黨青年團在臉書粉絲團PO出「K（KMT）←1.5M→Young」自嘲國民黨與年輕人的距離相差1.5公尺，並標籤「不解釋、保持安全距離」，呼應中央指揮中心明定室內社交距離要保持1.5公尺的新規，不過另一個粉絲團「國民黨青年部」竟留言酸：「才1.5M？」

國民黨青年團是國民黨中央委員會革命實踐研究院的單位之一，馬英九在2006年當選國民黨主席後成立。國民黨青年部則是屬於國民黨中央委員會組織發展委員會下的單位。由於青年團比較晚成立，兩個青年單位過去就不時有內訌、不合傳言流出。

但國民黨與年輕人的距離到底有多遠？有網友在底下說，「應該是不止....笑著笑著就哭了」，還有人說「我猜是km」。不過也有網友替國民黨加油，說國民黨與年輕人只剩1.5米，慢慢接近中。

國民黨青年團在臉書粉絲團PO出「K（KMT）←1.5M→Young」自嘲國民黨與年輕人的距離相差1.5公尺。圖／翻攝國民黨青年團臉書
國民黨青年團在臉書粉絲團PO出「K（KMT）←1.5M→Young」自嘲國民黨與年輕人的距離相差1.5公尺。圖／翻攝國民黨青年團臉書

國民黨 青年

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