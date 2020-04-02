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陳菊掌監院？總統：不需臆測
蔡英文總統將在下個月開始第二任總統任期，重要人事也陸續開始安排，昨傳出總統府秘書長陳菊可能轉任監察院長。有監委表示，下一屆監察院將肩負轉型責任，陳菊無論在經歷、形象上，的確是適合人選。但被問到人事布局，蔡總統昨僅表示，人事傳聞現階段不需要臆測，也不需過度解讀，只要有確定，就會立刻跟社會大眾報告。
立法院去年通過「監察院國家人權委員會組織法」，明定監察院應設置人權委員會。監院人士指出，這將會是未來監院轉型的重點推動業務之一，目前擬在五月正式上路，考量第五屆監委即將到期，因此主導人權委員會的責任將會交付給下一任監察院長。
該人士說，陳菊歷經黨外運動，並在美麗島事件中對抗威權，過去的經歷形象，加上在政壇的輩分，的確是帶領人權委員會的適任人選。
至於原先傳出副總統陳建仁、立法院前院長蘇嘉全接任監察院長的呼聲也不小。監院人士表示，陳建仁已擔任審薦小組召集人，按規定不能任監院院長；而蘇嘉全則從未聽聞有意爭取監察院長一職，現階段就屬陳菊的呼聲最高。
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