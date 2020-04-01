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疫情衝擊醫院經營 鄭麗文：政府應透過健保給付支持

聯合報 / 記者周志豪徐偉真／台北即時報導

新冠肺炎疫情全球升溫，醫療體系是否能夠支撐，成能否對抗疫情擴散關鍵。國民黨立委鄭麗文主張，政府應以「提供長期穩定的醫療服務」為目標，在維持醫療體系正常運作及保持醫療能量之際，也絕不能讓醫療體系在此波風暴中崩解。

鄭麗文呼籲，只要營運中的醫院，健保署就要以去年同期支付的費用支持醫療院所經營；行政院應減免醫療院所相關稅負；若疫情結束，發生就醫量暴增，健保給付應以不低於去年同期點值給付。

鄭麗文主張，若支援醫療體系措施遭遇健保總額不足時，應使用防疫基金或第二預備金，支持前線醫療院所一同挺過抗疫時期，此一做法不是加惠醫院，而是要建立醫療體系防護網，讓民眾在緊急情況能獲得充足醫療資源，確保生命安全。

鄭麗文表示，當前因應防疫需求，醫院實施防護、消毒相關措施，添購口罩、隔離衣、消毒清潔液等器材或隔離設備，營運成本提高；但因疫情影響，就醫人數卻大量減少，感冒相關科別診所門診量大減五成、其餘科別至少減少二到三成。

鄭麗文說，醫院不像一般企業，收入減少可以用休息或歇業方式降低成本，相反的醫療院所仍必須維持一定醫療能量，因應緊急狀況，政府應以「提供長期穩定的醫療服務」為目標，不能讓我國醫療體系在此波風暴中崩潰。

鄭麗文舉例，全球疫情非常嚴峻，各國醫療體系相繼崩潰，我國高雄市阿蓮區長佑醫院4月底將吹熄燈號，前鎮區二聖醫院已傳不敵疫情衝擊將停業，政府應有積極作為。

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