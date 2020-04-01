從自助到助人﹕台灣如何穩住口罩供給的腳步？

（德國之聲中文網）總統蔡英文4月1日表示，台灣的疫情已經得到控制，接下來將捐贈1000萬片口罩支持疫情嚴重國家的醫療人員。這是疫情爆發以來，台灣首次宣佈輸出醫療物資協助他國。

蔡英文說：「台灣從過去的口罩進口國，轉變為全球第二大口罩生產國，可充分供應國內需求。」她也表示台灣願意在口罩、藥物、技術上協助國際社會，例如台灣正與美國、歐盟和捷克共商防疫策略，分享研究成果，也和美國和澳洲進行物資的合作交換。

她也說，台灣口罩產能目前已經達到每日1300萬片，即將達到每日1500萬片，將會捐贈口罩支持疫情嚴重國家的醫療人員，後續也會視乎產能給予國際社會更多支持。

與此同時，台灣疾管部門也宣布在4月開始，民眾進入所有交通場站、郵局都需要量體溫，超過37.5度者謝絕進入，並且要求入內者一律配戴口罩。

亞洲﹕多國政府主導口罩市場

新冠病毒肆虐全球多月，現在口罩在各國都是十分珍貴的醫療資源。亞洲許多國家都出現口罩搶購潮，政府為了處理人民的恐慌情緒，開始出現政府主導分配或調控價格的措施。例如新加坡從1月30日開始統一由政府發放口罩，每戶限取4個。韓國由政府統一販賣口罩，但是沒有干預口罩價格。泰國則是開始控管口罩的出口。

台灣早在新冠肺炎疫情爆發初期，於1月24日就禁止出口口罩。之後由行政院出資，擴大口罩產線，穩定供給；另一方面配合口罩實名制的措施，限制需求、制定價格，以達成供需平衡。

加州大學戴維斯分校的社會學教授駱明正近日在《脈絡：為公眾而做的社會學》期刊發表題為「台灣防疫經驗的現況與啟示：政府、健保與文化」的論文。文章肯定政府的角色：「即便台灣人在這場危機當中十分仰賴遵守法治的社群網絡以及公民文化，但是真正釋出權力、協調各方、提供專業技術以及防疫所需的大量資源的，不是別人而是政府。 沒有市場機制或非政府組織的創意能夠取代政府扮演這樣的角色。」

公民社會團結防疫

哈佛大學社會系教授雷雅雯在3月25日發表於同一期刊的論文中也認為，台灣具有「發展型國家」的特性，也有「福利國家」的特性，才讓政府和非政府有辦法合力防疫。

她在文中寫道，為了解決民眾買口罩的恐慌情緒，台灣以全民健保系統作為基礎，發展出分配口罩的系統。繼而在志願工程師以及政府官員的合作之下，開發出更多應用程序和「口罩地圖」。她評論道：「雖然台灣是個政治意見兩極化的社會，但是具有發展型國家的特性，且政府與人民之間的鑲嵌性（embeddedness）強化了人民對政府的信賴。」

截至3月31日為止，由公民制作的口罩地圖就有多達59個，其他衍伸的應用如藥局營業時間查詢網頁、口罩庫存查詢APP、LINE聊天機器人等等也都有數十種。

回顧台灣民間開發口罩地圖的過程，乃是隨著政府的政策變化，分為兩個階段。一開始政府決定讓民眾以實名制購買口罩時，出現了一人持證件到多個超商重復購買、或是好幾個人守在超商等口罩進貨的情形。這些現象促使民間工程師發起制作「口罩超商地圖」，呼籲各地民眾協作，手動回報口罩的供給狀況。

然而這個版本被認為不夠准確，民眾到地圖上顯示還有剩余口罩的店家往往「無功而返」。政府也發現到這個問題，因此在第二階段，搭配全民健保卡，要求民眾到藥局以證件購買口罩，同時政府也將「健保特約機構口罩剩余數量明細列表」數據公開，讓前端工程師做設計。

曾任台南市政府智能城市辦公室執行秘書的江明宗，過去曾有以開放數據建立「立法委員政治獻金地圖」的經驗，他在2月初知道政府要實施口罩實名制、並且將數據開放時，就決定自願參與設計口罩地圖。

江明宗認為，開放數據是整件事的成功關鍵：「台灣的優勢是有很好的健保制度，全台6000多家藥局串在一起，有很好的基礎。所以政府只要肯開放數據，就產生很大效益。」而科技業出身的政務委員唐鳳居中協調政府和工程師的需要，也令雙方事半功倍。

江明宗說，口罩地圖出現之後明顯感受到氣氛轉變：「地圖出來之前民眾的恐慌蠻明顯，例如便利店擠滿了人，一有口罩整家店就被包圍。 藥局版本出來之後，民眾會好好排隊，因為知道一定買得到。」

江明宗表示，現在公民團體還將經驗分享給香港、韓國、日本的團隊，韓國參考了之後很快就有十多個版本的「口罩地圖」出來。公民團體也有和歐美的自發科技團體在網絡上做跨國討論，也討論隱私界線、或是政府應否利用科技控制疫情等，但是隱私跟防疫如何平衡的爭議還是很大。

口罩配給線上化

口罩實名制「藥局版」雖能解決民眾恐慌，卻因為藥局販賣時間無法搭配民眾作息而引發批評。因此在3月中旬，台灣政府又推出eMask口罩預購系統，俗稱「口罩實名制2.0」。民眾可以在手機或電腦上認證身份、預購口罩，再到預購的超商領取，從下單到取貨大約需時一周。

上班族張小姐向德國之聲表示，因為平日白天上班時間無法去藥局排隊買口罩，「口罩2.0」開放預購之後顯然方便很多，不會再緊張口罩不夠用。

然而德國之聲在台北采訪的一位藥局藥劑師表示，「口罩2.0」預購制上路之後，口罩還是一樣很快就發完，仍沒有明顯感受到壓力減輕，希望下週「口罩3.0」實施之後會有所改變。

台灣政府正在研擬推行「口罩實名制3.0」，預計4月9日實施。民眾只要持健保卡、身分證、自然人憑證或是信用卡等足以辨別身份的證件，就能直接到超商聯機插卡購買口罩，不再需要預訂，且能現場直接拿口罩。

行政院數字政委唐鳳辦公室表示，這項措施是為了讓不熟悉如何操作網絡設備的民眾，不用在藥局排隊也可以輕松購買口罩。

此外，台灣也將在4月9日開始放寬限制，讓每人每兩周可以購買的成人口罩增加到9片，也局部解除口罩的「出口禁令」，讓民眾可以寄送口罩給身處海外的國民。

科技是防疫萬靈丹？

眼看台灣已經逐漸步出口罩短缺的陰霾，歐美國家也還在討論該怎麼解決問題。雖然中國宣稱要輸出口罩援助他國，但是繼荷蘭發現口罩質量不符標准之後，歐洲國家如法國、德國也現正思索如何以自產取代進口。

軟件工程師江明宗認為，一個國家的防疫成功與否，科技雖扮演重要角色，但當地的文化也很重要。 他舉例：「像是在台灣，政府要求民眾戴口罩，民眾就會照做。但是在歐美基本上很排斥戴口罩的文化裡，如果無法克服，就算有科技也沒有用。」

人民對政府的信任感、或是文化中對於個體性的重視，也都影響著各國防疫的成效。

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