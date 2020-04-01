感謝台灣捐口罩 AIT：台灣是真正的朋友

蔡英文總統今天宣布捐贈口罩給美國等國家，美國在台協會（AIT）表示，感謝台灣慷慨捐助口罩，AIT表示台灣是真正的朋友，也幫防疫團隊加油，也特別用英文拼出加油「jia you」。

AIT在臉書表示，處長酈英傑今天短暫地拜訪了中央流行疫情指揮中心，並親自感謝衛福部長陳時中及指揮中心團隊在過去幾個月的辛勤付出，處長也特別想要感謝蔡英文總統宣布台灣將慷慨捐助口罩，這些急需的口罩將捐給全美各地第一線的醫療人員。