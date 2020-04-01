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多國辦事處感謝台灣捐口罩 歐盟代表：台灣幫忙正夯！
蔡英文總統宣布，將捐贈美國、歐洲等國家1千萬片口罩；多個駐台代表處今天紛紛在臉書貼文，表達對台灣的感謝，歐盟駐台代表高哲夫更在推特表示，「#台灣來幫忙」是正「夯」的社群媒體貼文標籤，謝謝台灣（#Taiwanhelps is the new hashtag. Thank you, Taiwan）。
荷蘭貿易暨投資辦事處在臉書表示，新冠肺炎疫情蔓延，荷蘭的第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時，除了重覆使用外，甚至只能自購工地用口罩，辦事處感謝台灣，在全世界最艱困的時刻，願意跟荷蘭分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作，「一起合作，我們才能共度難關」。
英國在台辦事處表示，辦事處非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家，「我們期待與台灣政府單位執行相關後續細節」。
波蘭台北辦事處表示，台灣將捐贈1千萬片口罩的國際人道援助，波蘭也在受惠之列，在新冠肺炎疫情肆虐下，「這是一份彌足珍貴且慷慨的禮物。謝謝台灣！團結一心才能攜手共度難關！」
比利時台北辦事處表示，蔡總統宣布捐口罩，比利時與其他歐洲國家也受惠其中，「我們很感謝台灣的慷慨救難，也期盼未來與台灣官方有更多的交流！」
比利時和荷蘭辦事處更放上口罩和國家代表象徵的合照，比利時是源自比利時的卡通人物藍色小精靈，荷蘭則是國花鬱金香。
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