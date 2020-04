多國辦事處感謝台灣捐口罩 歐盟代表：台灣幫忙正夯！

蔡英文總統宣布,將捐贈美國、歐洲等國家1千萬片口罩;多個駐台代表處今天紛紛在臉書貼文,表達對台灣的感謝,歐盟駐台代表高哲夫更在推特表示,「#台灣來幫忙」是正「夯」的社群媒體貼文標籤,謝謝台灣(#Taiwanhelps is the new hashtag. Thank you, Taiwan)。

荷蘭貿易暨投資辦事處在臉書表示,新冠肺炎疫情蔓延,荷蘭的第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時,除了重覆使用外,甚至只能自購工地用口罩,辦事處感謝台灣,在全世界最艱困的時刻,願意跟荷蘭分享珍貴的資源,捐贈口罩給荷蘭,並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作,「一起合作,我們才能共度難關」。

英國在台辦事處表示,辦事處非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家,「我們期待與台灣政府單位執行相關後續細節」。

波蘭台北辦事處表示,台灣將捐贈1千萬片口罩的國際人道援助,波蘭也在受惠之列,在新冠肺炎疫情肆虐下,「這是一份彌足珍貴且慷慨的禮物。謝謝台灣!團結一心才能攜手共度難關!」

比利時台北辦事處表示,蔡總統宣布捐口罩,比利時與其他歐洲國家也受惠其中,「我們很感謝台灣的慷慨救難,也期盼未來與台灣官方有更多的交流!」