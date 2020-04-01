清明連假防疫 賴清德示範「保持社交距離」

清明連假明天展開，中央疫情指揮中心日前公布社交距離準則，建議在室內應保持1點5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩。準副總統賴清德也在臉書公布一張圖示範何謂「保持社交距離」，獲得網友好評。

賴清德提醒民眾，「清明連假宅起來」，他說，許多民眾正準備返鄉掃墓或從海外返台祭祖，然而在新冠肺炎疫情危脅下，大量的群聚民眾與境外移入，恐將成為防疫工作的新一波挑戰。

賴清德表示，目前，我國防疫成績備受國際肯定，蔡英文總統也宣布將進一步捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，並提供相關藥物與技術支援，這都是政府與國人共同抗疫的成果。然而，國際上仍陸續有城市宣布封城，顯見疫情還在全球持續發展中，因此，關鍵時刻還是要請鄉親們連假期間避免外出群聚、保持社交距離；海外返台鄉親，更要嚴格遵守居家檢驗規定、不出門。