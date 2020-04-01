國民黨中常會若開視訊會議 王育敏：不表決重大議案

國民黨中常會今討論中常會議事規則，文傳會主委王育敏會後轉述表示，未來是否召開視訊會議，中常委授權由主席江啟臣來決定，特殊狀況（如疫情期間）才會開視訊會議；至於視訊會議表決是否算數，王則說，因怕產生爭議，視訊會議不做重大議案表決和處理。此外，是否開放直播，由中常會決定。

對於是否約束中常委對外轉述會議內容，王育敏表示，這部分並沒有詳細討論，也沒有做成決議和共識。

王育敏表示，對於議事規則修改的部分已送考紀會，會由主委葉慶元與律師做最後文字的定案。