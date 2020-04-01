國民黨議員發起「罷免不分區立委」 督促貼近民意
國民黨台中市議員羅廷瑋3月21日在公共政策網路參與平台發起「罷免不分區立委辦法」目前沒有辦法罷免不分區立委，未來若建立罷免辦法，可督促不分區立委的表現貼近民意。全案通過審查，今天進入附議階段，須滿5000人才成案，由主管機關回應。
前年8月也有人在同一個平台發起「罷免不分區立委」但附議人數不到50人。羅廷瑋這次再提，能否過關，引發關注。
不過，國發會設此平台只能算是反映民意，即使附議人數跨過5000人門檻，對中選會等單位沒有強制力，只須回應，不一定要照辦。
羅廷瑋說明，新上任不分區立委中，有些人表現荒腔走板、悖離民意，但現行制度沒有辦法罷免不分區立委，他提議建立「罷免不分區立委辦法」除督促不分區立委表現貼近民意，即使做錯也有補救的辦法。
羅廷瑋建議，比照公投，提案門檻是全國不分區及僑選立委選舉人總數的萬分之一，連署門檻是總數的1.5％，通過門檻則是選舉人總數的1/4且有效同意票需超過不同意票。
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