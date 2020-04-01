對台防疫有信心 法國在台代表：這個時間在台灣很幸運

蔡英文總統宣布捐贈美國、歐洲等疫情嚴峻國家一千萬片口罩。法國在台協會主任公孫孟今天表示，在這緊急時刻，對他們來說真的是銘感在心，「相較於其他國家的法國代表，我意識到在台灣真的是有幸在一個安全的環境裡」，法國政府高層也來問他台灣防疫成功的關鍵，他和代表處人員正全力收集各種資訊。

公孫孟說，他和在台灣的法國僑民，都對台灣防疫很有信心，他過去幾個星期到桃園、高雄等縣市和法僑交流，幾乎所有人都很冷靜，也沒有什麼人寫信向代表處尋求協助，「問題少到我們還擔心」，大家對台灣控制疫情的狀況都很有信心，因為看到台灣人都嚴守指揮中心的指示。

公孫孟說，在台灣居家檢疫的法國人有受到良好待遇，比較有遇到問題的是在台灣短暫居留的法國人，在物資方面出現困難，但還好在台灣的法國人很團結，大家互相幫忙，也有台灣人伸出援手，幫忙解決問題。

至於和台灣的合作，公孫孟說，目前有一些個人和企業和代表處聯繫，希望能幫助法國，他們還在討論看能如何將物資運到法國並發揮作用，若是長期性的合作不排除在醫學上的合作，代表處的科技組人員和在台灣的法國科學家有和長期合作的團隊聯繫，討論能合作的方式，代表處也和台灣駐法國代表處及外交部緊密聯繫。

公孫孟說，法國的高層有向他詢問台灣防疫成功的秘訣，代表處正努力收集不同領域不同層面的做法，看台灣怎麼籌畫防疫、如何照顧病人，相信一定能從中找到有用資訊，而因為韓國也成功控制疫情，法國駐韓國大使館也在替法國收集抗疫資訊。

公孫孟說，台灣隨時處於應變狀態是法國學不到的台灣模式，台灣從多年前的SARS學到經驗，但歐洲沒有被SARS肆虐過，這也是為什麼歐洲現在疫情險峻的原因；法國現在可以跟台灣學的，是從被打擊過後再站起來，「從灰燼中找到生命是台灣能教我們的」。他相信歐洲也曾從二戰中站起來，而每次重新站起，都會變得更強壯。