陳明文300萬案不起訴 藍委：洗錢防制遇高官就轉彎？

民進黨立委陳明文在高鐵上掉了裝了300萬元現金的皮箱一案，嘉義地檢署經查無證據涉及犯罪事實，今天偵結不起訴。國民黨立委李貴敏今天表示，行政機關及銀行以「洗錢防制」為由，諸多失去比例原則的瑣碎要求，怎麼碰到執政高官權貴就轉彎？300萬現金不算少，監察院查了嗎？

李貴敏表示，全國忙著防疫的此時此刻，嘉義地檢署以犯罪嫌疑不足為由，做出了不起訴處分。她無意討論個案，只是近幾年來，行政機關及銀行不是才拿著「洗錢防制」當幌子，要求一般升斗小民申報或說明資金來源、滙款理由及佐證等？

李貴敏說，現在轉帳50萬元要申報，其他包括一定金額的現金繳存、支取、結售匯、現鈔兌換，就算芝麻綠豆都要查、都要問，銀行還要上報；現價50萬元以上支票、有價證券、黃金交易也要看證件及確認身分。

她質疑，奇怪的是，這類失去比例原則的瑣碎作為，民眾煩不甚煩、怨聲載道，行政機關均置之不理，怎麼碰到執政高官權貴就轉彎？300萬現金不算少，有申報嗎？監察院查了嗎？銀行、金融機構、金管會與法務部有跟對待平民百姓一樣，打破砂鍋問到底嗎？

李貴敏說，法律這麼多，規定這麼嚴苛，就是因為資金流的透明清晰，是吏治與陽光政治的重要指標；民眾心中這麼多疑問，政府及相關部門能說清楚嗎？