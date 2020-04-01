對黨改造路線有共識 近朱人士：朱立倫力挺江團結改革

國民黨主席江啟臣上任至今，黨務人事逐步到位，但黨內近期仍頻傳，江爭取連任、國民黨前主席朱立倫與江競合等流言，黨內親朱人士下午受訪闢謠表示，朱江有高度共識、互動不錯，朱身旁人馬高比率出現在江黨務布局，以實際行動力挺黨務改造。

據了解，朱立倫與江啟臣兩人早有「共同協力、分進合擊」共識，由江主推黨內改革，朱從外協助推動包含人才培育、台灣定位、兩岸論述、籌組影子內閣與對美關係。親朱人士說，外界不應將朱支持青年培育課程，解讀是招兵買馬起手式。

親朱人士表示，朱立倫認為，黨內再不團結共同改造，所有人都不會好，「國民黨現在沒有分哪家軍，大家都屬於泛藍軍」。

該人士提到，年前朱立倫陸續約見青壯派立委江啟臣及蔣萬安等人，鼓勵參與黨主席補選，他會當所有青壯世代的後盾，現在江黨務人事中，包括新任副祕書長李彥秀、柯志恩、新北市黨部主委黃志雄，過去選戰期間也都與朱互動密切。

此外，屬朱系的前市府秘書江怡臻任黨發言人，直接襄助江啟臣；中常委高思博、曾任朱市府參議曾柏文與新北市府前機要秘書、現朱辦發言人凌濤均列名改革委員會，都是朱系挺江參與改造範例，「朱江競合傳聞，看實際行動就會不攻自破」。

至於外傳台北市議員徐巧芯創辦的日知學塾，是由朱立倫提供資源挹注，該人士解釋，該學塾是徐與幾位好友自行募資，耗時一年籌備，因政治作為志業的理念與朱立倫相同，朱才共同倡議青年政治參與。