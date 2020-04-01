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影／國民黨為郝柏村默哀 江啟臣力挺陳玉珍卻糗念錯名
國民黨1日召開例行中常會，常會開始前國民黨主席江啟臣帶領中常委和與會人員，替辭世的行政院前院長郝柏村以及中央評議委員會主席團主席王文燮默哀一分鐘。江啟臣致詞時表示，我們沒有懷憂喪志的空間，更要儘速調整步伐，才有機會重返執政，也要傳承郝柏村副主席，永遠維持台灣和平安全的遺願。不過1日的中常會也發生一些小插曲，江啟臣想幫同黨立委陳玉珍為近日「國號事件」叫屈，卻糗念錯成「陳玉君」，而隨後進行頒發22個直轄市、縣市黨部主委派任書，連江縣黨部主委陳雪生為了合影，就要求江啟臣把口罩拿下來，讓江啟臣好尷尬。
另為了兌現黨主席當選時的政見，江啟臣也宣布成立黨內改革委員會，並擔任改革總召集人，承諾會在5月下旬完成改革報告的進度。
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