國民黨組改牽動黃復興 于北辰加入改革委員會

國民黨改革委員會今正式成立，主席江啟臣在中常會通過成員名單共59人，由江啟臣擔任總召集人，秘書長李乾隆擔任副總召集人，各組召集人在13前完成選任，5月22日提出初步改革之書面建議。其中在主席選舉支持江啟臣的桃園支部黃國園黨部主委于北辰加入組織改革組，牽動黃復興黨部改革。

成員由中常委、立委、議員、青年代表、專家學者等組成，包含總召集人1人、副總召集人1人、執行秘書1人、委員56人，全部共59人。總召集人由江啟臣擔任，副總召集人由李乾龍擔任，各組召集人與執行秘書待定。此外，改革委員會將聘請前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義等人參與諮詢顧問團。

其中兩岸論述組16人，成員有王信賢、江碩平、沈慶光、辛翠玲、林郁方、邱師儀、俞振華、施威全、涂力旋、高文誠、高思博、陳汪全、曾柏文、劉泰廷、鄭光宏、蘇起。組織改革組14人，成員有于北辰、張斯綱、張雅屏、郭添財、曾文培、游穎、童惠珍、黃健豪、黃敬平、黃德福、廖國棟、鄧治平、應曉薇、謝坤宏。

青年參與組也有16人，成員有包正豪、田方倫、李中岑、李眉蒸、林子丞、邱于軒、凌濤、徐巧芯、陳偉杰、須予謙、黃士修、黃明賢、廖偉翔、錢念群、鍾沛君、羅廷璋。財務穩健組10人，成員有王儷玲、朱雲鹏、呂學樟、周冠男、林祖嘉、高永光、陳樹、陳淑娟、曾銘宗、劉大貝。

關於運作時程，各分組在4月13日前完成召集人選任，並對提綱問題提出書面意見；4月24日前召開會議；4月27日至5月1日撰寫並完成分組報告；5月2日至5月15日提報改革委員討論；5月22日完成書面建議。