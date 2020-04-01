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【重磅快評】檢方認證「明文規定」 好個愚人節大禮

聯合報 / 主筆室
立委陳明文（左）在高鐵「遺失」300萬元，檢方調查半年後查無不法，今天愚人節作出不起訴處分。圖／本報資料照片
立委陳明文（左）在高鐵「遺失」300萬元，檢方調查半年後查無不法，今天愚人節作出不起訴處分。圖／本報資料照片

民進黨立委陳明文去年在高鐵遺失「一卡皮箱300萬」，涉嫌違返洗錢防制法。不知是巧合或另有寓意？檢方經過半年調查偵結，選在愚人節的今天給陳明文「送禮」作出不起訴處分。「明文規定」雖獲檢方認證並未違法，但真能通過「人民智慧檢驗」這一關？

陳明文爆出在高鐵遺失內藏300萬元現金的一只行李箱事件後，雖然他後來出面說明，錢是向胞姊借貸，當天從家裡拿出來，是為資助兒子在菲律賓創業開珍珠奶茶店，並未不法洗錢或未申報。但因案情實在太不尋常，嘉義地檢署檢察官立即主動調查。

嘉義地檢署不起訴處分指出，陳明文稱300萬元是向他的胞姊借貸的說法雖不合理，但經六個月追查仍無證據證明300萬元為不法所得，也無法推翻這番說詞；另陳明文300萬贈予兒子雖然沒有辦理贈與申報，但因尚未到達公職人員財產申報日期，也難以認定他隱匿財產。

就法論法，雖然我國於近十年前曾修法於《貪污治罪條例》加入了財產來源不明罪概念，但終究相關法條僅適用於公務員本人及其配偶、未成年子女，並無法擴及規範立委，何況還多加了一層「向胞姊借貸」的「保險」；至於洗錢防制法雖規定，如果提領金額高過50萬元應向法務部調查局申報，但顯然也被以「分多次提領法」閃過，要辦他違法洗錢確有相當難度。

不過，陳明文獲檢方認證並無不法、是否有高人指點在彎延曲折的法律幽徑中找出活路是一回事，民眾對此案的觀感又是另一回事。顯而易見的質疑就是，是何等人家才會在家中隨時擺著幾百萬現金？現金源頭又是來自何方？為何給兒子創業基金必得要用現金，而非更安全、不可能丟失的匯款？

雖然陳明文深受此事影響差點無法連任立委，更別說角逐立法院龍頭寶座，看似已付出遠逾三百萬的代價，但只要人民心中的疑惑尚存，「一卡皮箱300萬」的陰影勢將如影隨形陳明文甚或整個民進黨身後，尤其是，檢方挑在四月一日愚人節送給陳明文這個查無不法大禮，更讓此案別具意義啊！

陳明文 洗錢 民進黨

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