徐國勇牽線 移民署服務站獲贈1.5萬個口罩

新冠肺炎疫情嚴峻，移民署服務站人員日前向本報反映，工作時和大量民眾、外籍人士接觸，政府雖有分配口罩，仍不敷使用。有民間善心企業表達，要在清明節後捐贈1萬5000個口罩，幫助第一線人員防疫。據了解，促成此次企業捐贈正是內政部長徐國勇。

移民署服務站人員日前反映，疫情爆發以來，服務站人員心情都變得很緊繃，雖然收件櫃檯人員每周配發3至5片口罩，櫃檯後審件人員因應任務不同，配發1至3片不等口罩，但仍恐不足，盼能提供更充足的口罩，維護人員健康。

消息傳出後，有民間企業即表示要捐贈1萬5000個未徵用前庫存口罩，提供移民署的服務站第一線共同防疫，該批口罩將於清明節後送抵。

知情人士證實，徐國勇相當關心第一線的防疫工作，防疫期間時常前往警察、消防、移民等第一線防疫單位了解實際的情況，地方若有欠缺防疫相關物資，除了立即透過中央疫情指揮中心，調度所需物資外，也邀請民間友人，出錢出力，共同協助防疫。

知情人士表示，在徐國勇邀請下，先前已有民間企業捐贈護目鏡、防護衣、額溫槍等防疫物資給第一線警消等防疫單位，這次又有企業挺身而出，捐贈給移民署服務站，可謂政府與民間企業共同合作抗疫。